Europarlamentar ALDE din Olanda despre Tariceanu: Doar perdele de fum cu "statul paralel"

Intilnirea pe care Calin Popescu Tariceanu a avut-o cu grupul ALDE din PE, inaintea dezbaterii din plen despre situatia statului de drept, a fost un fiasco. Seful Senatului nu a reusit sa convinga ca ”statul paralel” este vinovat de ”toate deficientele care tin de statul de drept”.

Ca dovada sta mesajul europarlamentarului olandez Matthijs van Miltenburg, care spune ca a auzit de la Tariceanu doar "perdele de fum", si anuntat ca va veni in tara noastra sa se convinga singur cum stau lucrurile.

Reprezentantul Olandei in PE a prezentat pe Twitter ce s-a vorbit in sedinta grupului ALDE: "Acum in grupul ALDE: Schimb de opinii referitor la situatia politica din Romania cu domnul Tariceanu, fost premier", a fost prima postare a lui Matthijs van Miltenburg.

"Tariceanu da vina pe "statul paralel", serviciile secrete din Romania, pentru toate deficientele care tin de statul de drept. Asta e prea usor, asa ca am pus intrebarea ce actiuni va face pentru a lupta cu coruptia, a lupta imptriva fraudei si a lucra pentru dezvoltarea Romaniei", scrie europarlamentarul olandez.

Apoi acesta s-a aratat dezamagit pe aceeasi retea sociala, pentru ca nu a primit raspunsuri de la Tariceanu: ”Niciun răspuns concret din partea dlui Tăriceanu. Doar perdele de fum”.

Anterior, pe 11 septembrie, europarlamentarul si-a exprimat ingrijorarea pentru evolutiile din Romania "care se indreapta rapid spre nivelul statului de drept din Polonia si Ungaria" si a anuntat ca, in calitate de raportor al PE, va vizita in curand tara noastra pentru "constatarea faptelor".

Parlamentarii europeni au vrut sa auda varianta lui Tariceanu despre violentele din 10 august, dar si despre referendumul pus la cale de majoritatea politica de la Bucuresti, mai ales avand in vedere ca ALDE, ca familie europeana, sustine drepturile comunitatii gay.

Un alt punct sensibil de pe agenda a fost votul dat de doua europarlamentare romane din partidul lui Tariceanu in cazul procedurii de activare a Art. 7 pentru Ungaria. In vreme ce, covarsitor, eurodeputatii au votat pentru activarea acestui articol, Norica Nicolai si Renate Weber au tinut partea lui Viktor Orban.

Situatia din Romania este in atentia PE, care va vota o rezolutie despre respectarea statului de drept in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie (22-25 octombrie).

In preintampinarea acestei evolutii, si premierul Viorica Dancila se afla intr-un turneu de lobby in aceste zile la Bruxelles.