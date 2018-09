Coordonatorul brutalităților jandarmilor: Dacă mâine ar fi 10 august, aș proceda la fel

"Daca maine ar fi 10 august, as proceda la fel. Categoric", a sustinut maiorul in fata jurnalistilor de la Parchetul General. El a fost audiat timp de aproape 20 de minute, dar s-a prelevat de dreptul de a nu face declaratii în fata magistratilor.

Maiorul Laurențiu Caza, coordonatorul intervenției brutale a jandarmilor împotriva protestatarilor din Piața Victoriei, din 10 august, a spus la ieșirea de la Parchetul General că are calitatea de suspect în dosarul deschis de procurorii militari.

"Nu pot sa-mi dau seama eu daca a fost o lovitura de stat", a declarat Laurentiu Cazan, cu toate că a depus la DIICOT o plângere în care tocmai asta spune, că în data de 10 august 2018, grupări paramilitare au fortat intrarea in sediul Guvernului, cu scopul de a schimba ordinea constituțională din România, să schimbe Guvernul legitim și să preia Puterea utilizând forța armată.

Laurentiu Cazan este cercetat de procurorii militari pentru patru infractiuni: abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals.

"Pe timpul actiunii de restabilire a ordinii publice, legea a fost respectata intocmai...Resping cu tarie acuzatiile procurorilor", a declarat Laurentiu Cazan.

Maiorul a mai fost intrebat daca se asteapta sa fie retinut in acest caz: „Categoric nu ma astept sa fiu retinut”.

El a explicat ca nu exista nimic contradictoriu in declaratiile care privesc ora in care s-a semnat ordinul de interventie.

Ofiterul nu a vrut sa ofere date din dosarul procurorilor.

"Se foloseste in spatiul public termenul de a gaza, v-as ruga sa va uitati in dictionar sa vedeti ce inseamna a gaza. Daca au fost persoane care au suferit in mod gratuit (care nu au participat efectiv la instigari), in urma interventiei, mi-am cerut scuze", a tinut sa precizeze jandarmul.