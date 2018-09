Minsterul Public: Reducerea bugetului a afectat grav activitatea parchetelor din țară

Ministerul Public consideră că la rectificarea bugetară efectuată de Guvern, creditele bugetare aprobate pentru instituție s-au redus cu 10 milioane lei, „cu consecințe asupra activităților unităților și structurilor de parchet, reducerea bugetară fiind distribuită proporțional între acestea”.

Precizarea vine după ce prim-procurorul de pe langa Tribunalul Brasov (PTB), Claudiu Sandu, a explicat modul cum activitatea structurii pe care o conduce a fost afectata de cea mai recenta rectificare bugetara. Nu sunt bani pentru expertize, nu sunt bani pentru plata contributiilor salariale catre ANAF, explica magistratul.

In aceasta situatie, procurorii generali ai parchetelor de curti de apel, sefii DNA si DIICOT sau sefii parchetelor de tribunal urmeaza sa prioritizeze cheltuielile destinate anchetelor.

"Intrucat o pondere importanta in aceasta categorie de cheltuieli o au cele care vizeaza instrumentarea dosarelor penale (expertize judiciare, tehnice si contabile solicitate in dosare penale, traducerile impuse de rezolvarea dosarelor, inclusiv rechizitoriile in dosarele penale in care sunt implicati cetateni straini), ordonatorii secundari si tertiari de credite din cadrul Ministerului Public urmeaza sa prioritizeze cheltuielile destinate activitatilor de urmarire penala, iar la prima rectificare bugetara sa fie solicitate sumele necesare restabilirii echilibrului bugetar", se mai arata in comunicatul Parchetului General remis Ziare.com.

Rectificarea bugetara a taiat bani de la Ministerul Public, ceea ce afectat grav activitatea unor parchete din tara. Nu sunt bani pentru expertize, nu sunt bani pentru plata contributiilor salariale, a explicat un procuror sef din Brasov care sunt efectele celei mai recente decizii luate de Guvern.

Prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov (PTB), Claudiu Sandu, a explicat astfel modul cum activitatea structurii pe care o conduce a fost afectata de cea mai recenta rectificare bugetara. Inainte de a deveni prim-procuror, magistratul a fost sef al sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov si este presedintele filialei Brasov a Asociatiei Procurorilor din Romania.

Declaratia a fost facuta la evenimentul "Blitzkriegul penalilor", organizat de Frontline Club Bucharesti.

Pe scurt, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov s-ar fi luat 78.000 lei la rectificarea bugetara. Pentru a explica ce inseamna aceasta suma, Sandu a aratat ca PTBv in 2018 a avut alocata suma de 80.000 de lei pentru cheltuieli cu expertize, comisii rogatoriii internationale, ordine de ancheta, traduceri si alte proceduri similare.

Practic, procurorii nu pot solutiona dosare daca nu raspund la comisii rogatorii internationale sau daca nu se fac traduceri.

Procurorul a explicat ca nu a existat nicio justificare pentru care i s-au taiat fonduri din bugetul Parchetului din Brasov.

Prim-procurorul arata ca parchetul pe care il conduce are in competenta investigarea infractiunilor de omor, de coruptie, mai putin cele care sunt in competenta DNA, macro-criminalitatea economica, cum ar fi evaziunea fiscala si spalarea de bani.

Din punctul de vedere al lui Sandu, anchetele sunt in pericol de a se opri. "In acest moment, sunt intr-o mare pana. La momentul de fata, facem mari eforturi pentru a asigura, de exemplu, finantarea serviciiilor de medicina legala care efectueaza autopsiile in cazurile de omor.

Nu poti sa nu platesti aceste autopsii, pentru ca fara o constatare medico-legala nu poti aresta inculpatul. Pentru ca acolo se stabileste cauza mortii", a spus prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov.

In schimb, anchetatorii au renuntat la o serie de expertize in unele dosare economice. Motivul: nu mai sunt bani. "Asta-i situatia in care ne aflam", a conchis Claudiu Sandu.