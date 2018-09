Artist in Residence: Inbar Fridman Trio -„Winter Breaks”

2018 / 10 / 04

Joi, 4 octombrie, de la ora 19, la Sala Mare a ARCUB are loc un concert susținut de Inbar Fridman, în cadrul programului Artist in Residence.

Chitarista de jazz din Israel Inbar Fridman prezintă muzica următorului său album, Winter Breaks. Lăudată în trecut pentru subtilitatea și sofisticarea sa muzicală, artista îmbină în Winter Breaks tradiția jazzului cu sunete moderne. Pentru concertul de la București, Inbar Fridman cântă alături de colaboratorii săi de lungă durată, contrabasistul Florent Nisse și bateristul Stefano Lucchini.

După ce absolvă Rimon School of Jazz and Contemporary Music, Inbar Fridman se mută în Statele Unite, unde studiază cu Gene Bertoncini, Harold Mabern, James Williams și John Mosca la William Paterson University din New Jersey. În timpul studenției, cântă pe scena unor localuri newyorkeze de prestigiu precum Fat Cat, Smalls și Blue Note. În 2005 se reîntoarce în Israel și începe să colaboreze cu diferite grupuri muzicale, alături de contrabasistul Olivier Gatto, bateristul Billy Cobham și pianista Camelia Ben Naceur. După albumul din 2013, Time Quartet Project, bine primit de criticii de specialitate, Inbar Fridman se află într-un turneu mondial de promovare a celui mai recent material discografic, Winter Breaks.

Inițiat în toamna anului 2016, programul de jazz de la ARCUB, Artist in Residence, invită în fiecare sezon un artist român să curatorieze o serie de concerte de jazz bilunare, pe o temă aleasă de el însuși. După ce primele două sezoane au prezentat un program de concerte selecționate de Lucian Ban, respectiv Mircea Tiberian, a treia stagiune de jazz Artist in Residence este curatoriată de Cristian Soleanu și va prezenta, în perioada septembrie 2018 – iunie 2019, o serie de concerte de jazz pe tema „Jazzul – O istorie vie”.

Un element nou în programul de jazz de la ARCUB este încercarea noului curator de a apropia publicul față de muzica bazată pe improvizație prin inițierea unor discuții între spectatori și muzicieni. „Intenționez ca, în măsura în care artiștii vor fi de acord, să inițiez după fiecare concert un scurt dialog între public și muzicieni”, anunță Cristian Soleanu.

Prima parte a stagiunii Artist in Residence 2018-2019 conține o serie de șase concerte organizate în perioada septembrie – decembrie 2018, la Sala Mare ARCUB. Titlurile proiectelor ce vor fi prezentate în acest sezon la Artist in Residence adună laolaltă muzicieni din comunitatea internațională de jazz, unele dintre ele fiind însoțite și de lansări discografice.