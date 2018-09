Audierea Adinei Florea, propunerea lui Tudorel Toader la șefia DNA, a fost amânată

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a amânat joi, cu 4 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”, pentru 8 octombrie la ora 10:00, audierea Adinei Florea, propunerea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al DNA.

Motivul cererii de amânare a audierii candidatei le șefia DNA, Adina Florea,a fost exprimat de un membru al CSM, Nicolae Solomon, care a spus că există o sesizare la Inspecția Judiciară privind un incident de securitate în care ar putea fi implicată.

Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, procurorul general al României, Augustin Lazăr și ministrul Justiției, Tudorel Toader schimbând replici tăioase.

Tudorel Toader s-a opus amânării, spunând celor care susțin propunerea, printre care și Augustin Lazăr, că nu procedează corect: ”Fiecare vom face pașii permiși de lege”, a declarat ministrul Justiției.

„Nu sunt de acord cu amânarea, pentru că nu avem temei juridic, nici în regulament, nici în lege, pentru a da aviz consultativ. Va plana suspiciunea pe care va trebuie să o îndepărtați cum de această adresă privind incidentul de securitate, posibilă abatere disciplinară a doamnei Adina Florea a apărut la Ministerul Justiției exact pe data de 25 septembrie, adică alaltăieri, înainte de audierea de azi. Să explicați dacă nu cumva adresa constituie la rândul ei o piedică în derularea procedurii. Înțeleg că nu există un dosar penal nici in rem nici in personam, deschis pe numele candidatei Adina Florea. (...) Nu procedați corect, dar fiecare vom face pașii pe care legea-i permite”, a spus Toader, citat de Mediafax.

Procurorul general a replicat: ”Cu toții vrem să știm adevărul și de aceea trebuie să dăm un termen scurt pentru ca Inspecția Judiciară să poată clarifica. Nu e lipsit de importanță care este portretul etic al unui candidat pentru o funcție înaltă.”

Incidentul de securitate a fost înregistrat după ce a apărut un document clasificat pe postul de televiziune. La acea dată, nu știam cine candidează. Demarând, am ajuns la concluzia că Inspecția judiciară trebuie sesizată. Nimeni nu poate pretinde că nimeni nu a sesizat IJ. Există un dosar care privește fapta de manipulare neglijentă a unor dosare secrete de stat. A fost înregistrarea înainte să se facă publică lista candidaților. Nu ne-am gândit că are vreo legătură. Nici acum nu știm, până dosarul nu e soluționat”, a declarat Lazăr.

La rândul său, Adina Florea, a răspuns: „În momentul în care mi-am depus candidatura, mi-am asumat și toate surprizele. E adevărat că surprizele sunt mult peste așteptări. Acest incident de securitate nu are legătură cu persoana mea și e regretabil că procurorul general a aruncat anatema asupra mea spunând că am un anumit profil etic. Nu am avut niciun fel de abatere, sancțiune disciplinară”, s-a apărat Adina Florea.