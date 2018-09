Pentru Tăriceanu, Viorica Dăncilă se compară cu Emmanuel Macron și Justin Trudeau

Calin Popescu Tariceanu s-a aratat multumit de felul in care conduce guvernul Viorica Dancila, gasindu-i scuze pentru numeroasele gafe pe care le face frecvent. Liderul ALDE a comparat-o pe Dancila cu presedintele Frantei si cu premierul Canadei.

Intrebat de jurnalisti daca e ingrijorat de greselile comise de Viorica Dancila, atat in tara, cat si in strainatate, Calin Popescu Tariceanu s-a aratat extrem de indulgent, incercand sa minimalizeze efectul acestora, scrie Ziare.com

"Ia incercati sa intrati pe YouTube si sa vedeti in dreptul premierului Canadei, Trudeau! Sa vedeti ce e acolo...", a spus el ingaduitor.

Calin Popescu Tariceanu a mai sustinut ca asa se intampla cand "presa vrea sa caute cu orice pret" lucrurile neplacute, afirmand ca el a vazut diverse situatii "taxate ca gafe", dar care nu erau asa ceva.

"Nimeni nu e scutit de astfel de greseli, si eu cand eram prim ministru am facut, poate", a mai spus Tariceanu.

Liderul ALDE a dezvaluit ca s-a intalnit cu Viorica Dancila la Parlamentul European, marti, cand au fost amandoi la discutii informale cu partenerii europeni.

"Si doamna Renate Weber mi-a relatat in vorbe foarte, foarte frumoase prestatia dnei Dancila, pe care si eu o apreciez, se vede ca are experienta europeana", a precizat Tariceanu.

In schimb, liderul ALDE i-a criticat vehement pe europarlamentarii "Macovei, Preda, Ivan", care "inteleg sa denigreze intr-un concert Romania si sa ne afecteze interesele".

"Va spun fara niciun fel de echivoc: o apreciez pe doamna Dancila pentru modul in care isi duce la indeplinire mandatul. Uitati-va in Franta, unde presedintele Macron a scazut intr-un an de zile la 30%", a mai spus el.

In context, Calin Popescu Tariceanu a confirmat faptul ca Viorica Dancila va fi prezenta pe 3 octombrie la dezbaterea din Parlamentul European unde se va discuta despre problemele din Romania.