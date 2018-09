Dragnea vrea cu orice preț amnistia și grațierea. Nicolicea îi va lua locul lui Toader în acest scop

Viitorul portofoliului de ministru al Justiției al lui Tudorel Toader depinde de acceptarea cererii lui Dragnea de a iniția ordonanța de urgență pentru amnistie și grațiere, dezvăluie HotNews citând surse social-democrate.

Până acum ministrul Justiției s-a opus planului lui Dragnea, care vizează adoptarea unei ordonanțe de Guvern în care amnistia și grațierea să fie strecurată printre modificările aduse Legilor justiției, așa cum de altfel a anunțat Florin Iordache.

Fostul ministru al Justiției, „altă întrebare”, Florin Iordache, a prezentat această inițiativă ca o soluție care să rezolve blocajul iminent din justiție, prin amânarea cu un an a intrării în vigoare a noilor prevederi din statutul magistraților privind pensionarea anticipată. Și în plus, Iordache a menționat și necesitatea de a pune în acord cu observațiile pe care le-a făcut Comisia de la Veneția.

Potivit surselor Hotnews.ro, Dragnea ar fi vrut vrea ca ordonanța privind grațierea și amnistia să fie dată săptămâna viitoare de către Tudorel Toader după ce premierul Viorica Dăncilă se va întoarce de la Bruxelles (Viorica Dăncilă are programată o vizită la Bruxelles pe 3 octombrie). În cazul în care ministrul Justiției refuză, PSD îi va retrage sprijinul politic lui Tudorel Toader, în ședința CEx afirmă aceleași surse. În locul lui Toader, social-democrații l-ar pregăti pentru postul de ministru al Justiției pe Eugen Nicolicea care ar fi dispus să semneze OUG privind amnistia și grațierea.

Cu toate că liderul ALDE îl susține pe Tudorel Toader, pe care îl consideră cel mai bun ministru al Justiției din ultima perioadă. Cu toate că Tăriceanu a declarat public că nu sunt motive pentru remanierea lui Tudorel Toader, PSD este de altă părare.

În replică, Dragnea a declarat că Toader ocupă în Guvern un loc al PSD. Întrebat de jurnaliști dacă el este nemulțumit de ministrul Justiției, liderul PSD a răspuns că va da acest răspuns în Comitetul Executiv al partidului unde se va decide remanierea. „E foarte bine că ne exprimăm aprecierea față de un ministru sau altul, dar decizia e la Comitetul Executiv al PSD”, a spus Dragnea.

Liderul ALDE a venit și el joi cu precizări. „În ceea ce-l privește pe dl Toader, nu am lăsat niciun moment să se înțeleagă că e postul ALDE. E ministru independent pe un post, confirm ce a spus Liviu Dragnea, e postul PSD. Chestiunea este simplă și clară. Eu nu am primit din partea colegilor o astfel de solicitare (de remaniere-n.r.) în ceea ce-l privește pe Toader. De altfel, nici nu am discutat ieri cu domnul Dragnea despre subiect remanierii (...) Suntem într-o coaliție, niciunul fără altul nu putem asigura majoritatea și să guvernăm”, a spus Tăriceanu.

În toată această polemică, G4Media spune că au apărut deja primele nume care urmează să ia locul anumitor miniștri din cabinetul Dăncilă, printre care se numără și Tudorel Toader.

Surse din partid au declarat pentru G4Media.ro că Eugen Nicolicea este varianta de înlocuire a ministrului justiției, Tudorel Toader.

Numele lui Nicolicea a fost vehiculat și la secretariatul general al guvernului, însă postul a fost între timp ocupat de Toni Greblă. La Educație ar fi două nume vehiculate: Ecaterina Andronescu și Daniel Breaz, senator PSD de Alba și rectorul Universității 1 Decembrie din Alba Iulia.

De altfel, Ecaterina Andronescu a confirmat, joi, la Realitatea TV, că Liviu Dragnea i-a propus să fie ministru și că nu i-a dat un răspuns. Ministrul Educației Valentin Popa, a demisionat joi din cauza schimbării modului de predare al limbii române pentru minorități, care a stârnit nemulțumirea UDMR, PSD fiind amenințat cu pierderea sprijinului parlamentar.

Pe Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș, liderul PSD ar dori să-l răsplătească cu postul de ministru de interne în locul lui Carmen Dan. Marian Oprișan ar urma să primească, tot în semn de recunoștință, transporturile. Un alt nume luat în calcul la transporturi, în locul lui Lucian Șova, este tot un apropiat al baronului Oprișan, Iulian Matache. Acesta din urmă a mai fost ministru la transporturi în Guvernul Ponta, când l-a înlocuit pe Ioan Rus.

În fine, pe lista numelor vehiculate în PSD se mai numără și Felix Stroe, de la Constanța, în locul vicepremierului Paul Stănescu la ministerul Dezvoltării. Stroe este unul dintre dezertorii din grupul dizidenților.

O remaniere guvernamentală a miniştrilor din partea PSD va avea loc în cadrul unui CExN care va fi organizat după referendumul pentru redefinirea familiei, a anunţat preşedintele PSD, Liviu Dragnea după ședința de la Neptun unde a câștigat detașat în fața puciștilor.

“În ceea ce priveşte remanierea, i-am consultat pe colegii mei când cred că este bine să fie făcută şi aproape în unanimitate au zis după referendum. Asta înseamnă că până atunci… Oricum doamna prim-ministru începuse o evaluare miniştrilor, care este în desfăşurare, şi după referendum vom avea un Comitet Executiv Naţional, care va hotârî cine din partea Partidului Social… Sau pe locurile Partidului Social Democrat cine va mai rămâne în Guvern, cine nu”, a declarat Liviu Dragnea, vinerea trecută, la finalul CExN al PSD