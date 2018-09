Asztalos Csaba, șeful CNCD: șah mat pentru referendum primit de la Curtea Constituțională

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii consideră că decizia publicată joi de CCR în cazul Coman-Hamilton, cei doi bărbați căsătoriți în Belgia, care au cerut să li se recunoască în România statutul de soți, este un șah-mat dat referendumului pentru așa-zisa familie tradițională.

”Ups! Referendum! Sah mat din partea CCR!

Decizie istorica a CCR - fara exagerare! CCR constata ca cuplul de acealasi sex intra in notiunea de viata de familie si are dreptul sa se exprime si sa fie recunoscut legal!”, scrie Asztalos Csaba pe pagina sa de Facebook.

Șeful CNCD oferă, spre lectură, în sprijinul celor susținute, articolul din decizia CCR care face organizarea referendumului lipsită de sens:

”Cititi! pct. 41 din Decizia nr.534/2018 a CCR - cauza Coman Hamilton

"41. În această lumină, aplicând cele dispuse de instanța europeană în interpretarea normelor europene, Curtea Constituțională constată că relația pe care o arecasemenea relației stabilite într- un cuplu heterosexual, fapt ce determină incidența protecției dreptului fundamental la viață privată și de familie, garantat de art.7 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, de art.8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și de art.26 din Constituția României. Bucurându-se de dreptul la viaţă privată și de familie, persoanele de același sex, care formează cupluri stabile, au dreptul de a-și exprima personalitatea în interiorul acestor relații și de a beneficia, în timp și prin mijloacele prevăzute de lege, de o recunoaștere legală și judiciară a drepturilor și îndatoririlor corespunzătoare (a se vedea, în acest sens, și hotărârea Curţii Constituţionale din Italia - Ordinanza n.4/2011, publicată în Gazzetta Ufficiale nr.2 din 12 ianuarie 2012).”

Asztalos Csaba precizează că a observat deja o retorică plină de ură în spaţiul public, motiv pentru care nu exclude apariţia unor plângeri la CNCD, după campania pentru referendum:

„Eu îmi exprim speranţa că această campanie se va păstra în limitele decenţei şi a respectării reciproce a demnităţii umane a celor două tabere (...). Din păcate, vedem că nici nu a început campania pentru referendum, dar avem exprimări şi manifestări care nici nu fac cinste unora, pentru poziţia pe care o ocupă în societate şi manipulează, depăşesc chiar limitele bunului simţ (...). Nu exclud să avem plângeri legate de campania privind revizuirea Constituţiei”.

Şeful CNCD subliniază că „indiferent de rezultatul referendumului, din punct de vedere juridic, nu avem nici o schimbare, pentru că şi în acest moment, actuala Constituţie permite căsătoria doar între persoane de sex diferit şi noţiunea de familie o interpretează într-un sens larg, nu doar familia care rezultă din căsătorie. Această revizuire a Constituţiei nu comportă nici o consecinţă juridică (...). CCR în decizia 580/2016, în care analizează dacă se îndeplinesc condiţiile de revizuire a Constituţiei, de strângere de semnături, analizează şi pe fond textul propus de iniţiatori şi acolo arată că definiţia propusă de iniţiator pentru familie se referă doar la un tip de familie şi că noţiunea de familie este mult mai largă şi că avem mai multe tipuri de familii şi în fond, familia este protejată de articolul 26 din Constituţie, care se referă la dreptul la viaţă privată şi de familie. Ca atare, din acest punct de vedere, într-o interpretare strict constituţională şi celelalte tipuri de familii sunt protejate”.

Asztalos Csaba a spus și de ce nu va participa la referendumul pentru familie: „Din punct de vedere juridic şi nu o spun eu, o spune CCR, nu avem nici o consecinţă, deci în interpretarea mea, nu aveam nevoie de o astfel de iniţiativă şi de un astfel de referendum, dar desigur, îmi păstrez neutralitatea, din poziţia pe care o am, de preşedinte al CNCD. Nu am să îndemn pe nimeni nici să participe, nici să nu participe la referendum, dar am să explic de câte ori este necesar ce înseamnă modificarea articolului 48 şi că nu are nici o consecinţă juridică. Eu personal, desigur, nu voi participa la referendum, pentru că nu are nici un efect juridic acest demers”.

În motivarea, publicată joi, în cazul Coman-Hamilton care erau căsătoriți în Belgia, judecătorii constituționali arată că familiile formate din două persoane de același sex sunt recunoscute și protejate de Constituția României.

"In aceasta lumina, aplicand cele dispuse de instanta europeana in interpretarea normelor europene, Curtea Constitutionala constata ca relatia pe care o are un cuplu format din persoane de acelasi sex intra in sfera notiunii de viata privata, precum si a notiunii de viata de familie, asemenea relatiei stabilite intr-un cuplu heterosexual, fapt ce determina incidenta protectiei dreptului fundamental la viata privata si de familie, garantat de art.7 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, de art.8 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si de art.26 din Constitutia Romaniei., scrie Ziare.com

Bucurandu-se de dreptul la viata privata si de familie, persoanele de acelasi sex, care formeaza cupluri stabile, au dreptul de a-si exprima personalitatea in interiorul acestor relatii si de a beneficia, in timp si prin mijloacele prevazute de lege, de o recunoastere legala si judiciara a drepturilor si indatoririlor corespunzatoare (a se vedea, in acest sens, si hotararea Curtii Constitutionale din Italia - Ordinanza n.4/2011, publicata in Gazzetta Ufficiale nr.2 din 12 ianuarie 2012) ", se arata in motivarea publicata de CCR.

Romanul Adrian Coman a salutat motivarea CCR: "Curtea Constituionala a Romaniei recunoaste, in sfarsit, ca familia noastra este la fel de valoroasa ca orice alta familie. Multumim ACCEPT, avocatelor noastre, parintilor si prietenilor nostri si tututor celor care ne-au sprijnit".

O reactie a dat rapid Romanita Iordache, vicepresedinte al asociatiei Accept, care a spus ca aceasta motivare face din referendum un demers si mai inutil decat era inainte.

"Decizia de astazi confirma inca o data ca familia gay este egal valoroasa cu orice alta familie. Referendumul devine total inutil, din orice punct de vedere, intrucat Constitutia Romaniei pune deja semn de egalitate, in lumina articolului 26, intre familia heterosexuala casatorita si cuplurile de acelasi sex, chiar daca acum nu exista o forma juridica de inregistrare a acestor relatii de familie. Parteneriatul civil trebuie reglementat de urgenta de Parlament", a declarat Iordache, potrivit paginii de Facebook a Asociatiei Accept.

Relu Adrian Coman, cetatean roman, si Robert Claibourn Hamilton, cetatean american, au locuit impreuna timp de 4 ani in Statele Unite inainte de a se casatori la Bruxelles, in 2010.

In 2012, cei doi au solicitat autoritatilor romane eliberarea documentelor necesare pentru ca Relu Adrian Coman sa poata lucra si locui cu caracter permanent in Romania impreuna cu sotul sau.

Autoritatile romane au refuzat insa sa ii acorde lui Robert Claibourn Hamilton acest drept de sedere, printre altele pentru motivul ca el nu putea fi calificat in Romania drept "sot" al unui cetatean al Uniunii, intrucat statul nu recunoaste casatoriile intre persoane de acelasi sex.

In noiembrie 2016, CCR a decis sa transmita intrebari preliminare catre Curtea de Justitie a UE, pentru a clarifica daca notiunea de "soti" din dreptul european privind libera circulatie include si sotii de acelasi sex.

CCR a intreabat CJUE daca lui Hamilton, in calitate de sot al unui cetatean al Uniunii care si-a exercitat libertatea de circulatie, trebuie sa i se acorde un drept de sedere permanenta in Romania.

Audierile la CJUE au avut loc in noiembrie 2017, Comisia Europeana intervenind in favoarea lui Adrian si Clai, cu argumentul ca o familie deja creata si consolidata in ani de zile nu poate disparea atunci cand trece o granita.

Si CJUE le-a dat dreptate celor doi pe 5 iunie 2018: "Statele membre ale Uniunii Europene nu pot impiedica libertatea de sedere a unui cetatean al Uniunii prin refuzul de a acorda sotului sau de acelasi sex, cetatean al unei tari non-UE, un drept de sedere derivat pe teritoriul lor". Ulterior, CCR a admis in iulie anul acesta sesizarea cu privire la dreptul de libera circulatie si sedere a persoanelor casatorite de acelasi sex.