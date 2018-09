Nu aruncati economia în haos! Al doilea avertisment de anul acesta al Comisiei Europene

Comisia Europeană avertizează din nou România în legătură cu pericolul depășirii limitei de 3% a deficitului bugetar și declanșarea din partea Bruxelles-ului a procedurilor privind sancționarea România privind deficitul excesiv.

"Romania este intr-o masina care merge cu 170 km/h, nu stim daca functioneaza franele, familia noastra este in masina si soferul tot apasa pe pedala de acceleratie", a declarat joi Istvan P. Szekely, directorul Directiei generale pentru afaceri economice si financiare din cadrul CE, intr-o intalnire cu membrii comisiei pentru Buget, Finante, Banci a Parlamentului, scrie Ziare.com

Claudiu Nasui spune ca reprezentantii CE au afirmat ca Romania nu trebuie sa isi arunce economia in haos, pentru o crestere de moment.

"S-au rugat efectiv de noi sa ne facem treaba pentru a opri degringolada bugetara in care ne-a aruncat guvernul si ale carei consecinte le vom vedea in curand. Ne-au explicat textual ca chiar daca nu ar fi fost regulile Uniunii Europene, tot nu ar trebui sa ne aruncam propria economie in haos pentru o crestere de moment.

Concret, ei ne-au spus ca mergem cu masina in zid, iar noi le spunem: "Da, dar uite ce viteza prindem!", o inconstienta totala pe care o vom plati scump", a precizat Claudiu Nasui, potrivit unui comunicat remis Ziare.com.

Potrivit deputatului USR, reactiile din partea PSD "au fost similare cu un teatru al absurdului".

"Reprezentantilor comisiei li s-a spus ca totul merge bine de fapt, ca exista crestere economica, nu s-a mentionat nimic de faptul ca e pe datorie totul si ca se duce in consum, ca se pregateste si inaugurarea FSDI, ci ca totul va iesi bine", subliniaza Nasui.

Potrivit datelor publicate la finalul lunii august de Ministerul Finantelor Publice, executia bugetului general consolidat pe primele sapte luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 11,9 miliarde lei, respectiv 1,26% din PIB, dublu fata de anul trecut.

Totodata, Romania a inregistrat, in primul trimestru din acest an, cel mai mare deficit bugetar din UE, de 4,2% din PIB, la mare distanta de ocupanta locului 2, Franta, cu 2,5%.