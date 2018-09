Toader va anunța rezultatul evaluării Procurorului General al României după 8 octombrie

Raportul de evaluare a activitatii procurorului general, Augustin Lazar, va fi facut public "intr-un termen scurt", dupa data de 8 octombrie, a precizat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

"Saptamana viitoare voi merge cu doamna premier la Strasbourg, pentru o interventie in Parlament, in adunare, dupa care voi reveni in tara si, probabil, sper sa am ragazul, pentru a face public acel raport de evaluare, in tot cazul intr-un termen scurt", a spus Toader, vineri, la Suceava, relatează Agerpres.

Totodata, el a adaugat ca in evaluare ar putea sa conteze si sesizarea Inspectiei Judiciare catre CSM privind afirmatia "niste penali de rang inalt" facuta de Lazar.

"Pe parcurs, numai de cand incepe o procedura, pana o finalizezi, pot surveni multe elemente, multe noutati. In privinta evaluarii, tin si la urmatorul lucru. Inspectia Judiciara a sesizat CSM-ul cu privire la acea afirmatie a procurorului general - niste penali de rang inalt.

Inspectia Judiciara a sesizat Sectia de procurori pornind si de la faptul ca alt demnitar al statului a fost dedus Consiliului de Combatere a Discriminarii pentru o sintagma asemanatoare si consiliul a considerat ca este de natura sa discrimineze.

Sectia de procurori a spus ca nu e o sintagma discriminatorie, ci este o expresie a libertatii de exprimare (...) Plenul CSM-ului va trebui sa vada daca acceasi sintagma la un demnitar inseamna discriminare, iar la un demnitar specializat, jurist, inseamna libertate de exprimare. Voi participa si eu la plen. Vom vedea ce se decide", a spus Toader.

"Niste inculpati de rang inalt"

Declaratiile lui Augustin Lazar au fost facute pe 8 decembrie 2017, la Parchetul General, in contextul modificarilor aduse Legilor Justitiei.

"Noi suntem ingrijorati si societatea civila e ingrijorata. Trebuie transparenta si sa se functioneze in mod legal. (...) In tot cursul anului 2017, Ministerul Public si in general institutiile din justitie au format obiectul unor atacuri concentrice, ele s-au vazut. Am folosit expresia 'hartuit' pentru ca am gasit-o in raportul de la Geneva, unde scrie 'Procurorii din DNA sunt hartuiti prin campanii media, prin chemarea in fata unor comisii speciale'.

Dar acolo cine ii convoaca? Niste inculpati de rang inalt, care vor ca discutiile sa aiba loc in alt mediu in afara de cel judiciar. Procurorii sunt invitati sa dea seama intr-un mediu care nu e judiciar. Am folosit aceasta expresie pentru ca o foloseste nu numai redactorul acestui raport, ci o vedem noi din ceea ce vedem noi prin atacuri media si alte acte care sunt evident neprietenoase procurorilor, cum ar fi aceea sa scoatem cuvantul 'independent' din textul legii privind statutul si care intr-o maniera subtila, dar dubioasa a dorit evident sa indeparteze statutul procurorului de statutul de magistrat si sa-l duca in zona Executivului", a declarat, la acea vreme, Augustin Lazar