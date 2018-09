Mari organizații anti-LGBT din SUA, se implică în referendumul pentru familie din România

Inițiativa Coaliției pentru Familie care militează pentru interzicerea căsătoriilor între persoane de același sex este sprijinită de patru mari organzații anti-LGBT din SUA, arată Southern Poverty Law Center, un ONG american care militează pentru drepturile civile, scrie G4Media.ro.

Cele patru mari organizații conservatoare implicate sunt ADF International, Liberty Counsel, the World Congress of Families (WCF) și European Center for Law and Justice (ECLJ). Acestea au sprijinit campania pentru referendum prin lobby, campanii și demersuri legale, relevă G4Media.ro.

Referendumul pentru redefinirea căsătoriei în Constituție este sprijinit puternic atât de Biserica Ortodoxă, cât și de grupări evanghelice din SUA.

Cel puțin trei dintre marile organizații americane menționate au trimis Curții Constituționale opinii legale în favoarea inițiativei cetățenești de redefinire a Constituției prin referendum, arată Southern Poverty Law Center. E vorba despre ADF International, European Center for Law and Justice și Liberty Counsel.

Unul dintre liderii Liberty Counsel este Horatio Mihet, de origine română, potrivit sursei citate. În octombrie 2017, acesta a făcut un turneu prin România împreună cu Kim Davis, un oficial din Kentucky care a refuzat să oficieze căsătorii homosexuale în 2015.