Nigel Kennedy – „Bach meets Kennedy meets Gershwin“ la Sala Palatului

2018 / 10 / 08

Violonistul britanic Nigel Kennedy se întoarce în Romania pentru un eveniment în care două epoci muzicale diferite, cele ale lui Bach și Gershwin, vor fi interpretate cu măiestrie și culoare de către virtuozul artist. Concertul va avea loc pe 8 octombrie 2018, de la ora 20, la Sala Palatului din București.

„M-am dedicat interpretării sonatelor pentru vioară de Bach de când eram adolescent. Această muzică are un puternic accent meditațional și este, de asemenea, foarte potrivită pentru exercițiile de menținere a mâinilor, a degetelor, în special. Întotdeauna am urât yoga, încă de pe vremea când studiam cu Menuhin. Din fericire, Bach pare să facă mult mai mult pentru mine decât beneficiile imaginare pe care le au muzicienii care practică yoga în exces.

Pe Gershwin l-am urât până de curând, când m-am apucat de interpretat serios. Cumpărând discul Ella & Satchmo nu mi-am schimbat părerea. Dimpotriva. Cu toate acestea, am auzit de nenumărate ori aceste cantece și am devenit melancolic. Brusc. Pot spune ca le-am iubit în timpul uceniciei mele cu Stephane Grappelli. Cântecele Gershwin au patos, farmec, aromă, astfel încât va fi o bucurie să le cânt”, spune Kennedy.