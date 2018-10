Dragnea către Timmermans: Nu-mi pot imagina o amenințare atât de brutală la adresa României

Liderul PSD, Liviu Dragnea, se declară șocat de afirmațiile prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind legile justiției și a statului de drept și a faptului că Guvernul ar putea fi citat în fața Tribunalului european, o amenințare pe care nu credea că este posibilă.

Liviu Dragnea, a declarat la Antena 3 că afirmațiile prim-vicepreședintelului CE nu pot fi imaginate pentru o țară membră UE, și că reprezintă o amenințare brutală la adresa României.

“Trebuie să recunosc că sunt destul de dezamăgit de această atitudine pentru că nu mi-am imaginat niciodată că o ţară intrată în Uniunea Europeană va fi ameninţată în felul acesta, atât de brutal. Aceasta de fapt nu a fost o dezbatere, a fost o listă de luări de poziţii stabilite dinainte, o condamnare deja, înainte de a se studia probele, ca să spun aşa, că am experienţa asta nefericită”, a declarat Liviu Dragnea la Antena 3.

El a precizat că au fost trimise documente, informaţii, dovezi la Bruxelles, dar nimeni nu a avut niciun fel de reacţie, nu s-a spus concret care sunt articolele din legile justiţiei care afectează independenţa justiţiei. "Nu am simtit niciun fel de cooperare, asa cum ar fi trebuit sa fie, cum era prevazut in MCV", s-a aratat el indignat.

"S-au reinviat procedeele fostei politii politice, Securitatea!", a mai acuzat, printre altele liderul PSD.

Liderul PSD a sustinut ca de-abia acum Justitia a obtinut independenta totala si ca MCV nu mai are o baza legala din 2010 și abia acum prin legile PSD-ALDE „au fost scosi actorii politici" din joc. "Strict juridic, MCV nu mai are nicio baza legala, dar vad ca in continuare se vorbeste de el. Cred ca ar trebui sa se puna capat acestui mecanism", a subliniat Liviu Dragnea.

"Asta inseamna independenta totala! Dar asta poate deranjeaza", a afirmat Dragnea.

Liviu Dragnea a comentat şi afirmaţiile lui Frans Timmermans despre referendumul pentru familie, conform cărora susţine valorile familiei, însă respinge homofobia şi nu doreşte ca aceste valori să fie folosite drept justificare pentru a stârni ura faţă de minorităţile sexuale.

“Nu cred că domnul prim-vicepreşedinte Timmermans poate să spună poporului român cum trebuie să voteze la acest referendum. Chiar nu cred că nimeni din spaţiul Uniunii Europene poate spune poporului român cum să definească în Constituţie căsătoria”, a afirmat Dragnea.

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene Frans Timermans a făcut apel la autorităţile române să „regândească cursul pe care l-au luat”, făcând referire la modificările legilor justiţiei şi Codului penal, avertizând că, dacă regulile sunt încălcate, CE nu va ezita să ia măsuri şi să aducă Guvernul român în faţa instanţei.

Timmermans a comentat, de asemenea, protocoalele secrete, la intervenţia eurodeputaţilor din Comisia pentru libertăţi civile din Parlamentul European, spunând că nu vede legătura între acestea şi modificările legilor justiţiei care afectează independenţa sistemului. Referitor la mitingul din 10 august, Frans Timmermans a spus că pe imaginile video nu a văzut oameni care ar fi putut fi huligan, ci doar protestatari paşnici. Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a subliniat că raportul MCV este cel mai bun instrument pentru a ajuta România.

Declaratiile au fost facute intr-o interventie telefonica la Antena3, dupa incheierea sedintei comisiei LIBE in care Romania a fost avertizata ca a facut pasi inapoi pe mai multe planuri.