Referendum pe pâine de la Vital Produs s.r.l. O discuție de pomină despre sodomie și copii

În Oradea și în localități din împrejurimi a apărut un nou sortiment de pâine:Vino la Referendum.Votează DA, scrie pe eticheta așezată la vedere, în interiorul ambalajului de plastic. Fotografia etichetei reprezintă doi copii, o fetiță și un băiețel, iar încurajările de pe partea de jos a etichetei color îi privesc tocmai pe ei:„Să fim 6.000.000 la vot. Doar așa ne apărăm copiii”.

Pâinea astfel ambalată provine de la Vital Produs s.r.l., firmă de panificație din Lugașu de Sus, localitate aflată în județul Bihor, la 37 Km de Oradea.

L-am contactat telefonic pe patronul firmei, Ciprian Iosif Ivan, pentru a-l întreba cum i-a venit ideea și pentru a afla ce primejdii îi pasc pe copiii României, dacă nu se merge la vot. Domnul Ivan ne-a lămurit cu bunăvoință că „etichetele” sunt de fapt niște pliante primite „de undeva”, cu mai multe detalii despre pericolul ca o minoritatea sexuală să ne impună ce vrea ea.„Ce vreți, doamnă, să ne educe copiii că e normal să se căsătorească bărbat cu bărbat?”, a argumentat interlocutorul, convins că „ăștia” sunt porniți să preia frâiele și să transforme țărișoara într-o patrie a desfrâului și a „sodomiei”. Deși este neoprotestatnt, după cum ne-a mărturisit, Biblia e aceeași pentru toți și ea ne învață că sodomia este un mare păcat.

L-am întrebat pe dl.Ivan dacă avut vreun indiciu sau vreo experiență în a fi forțat sau educat în sensul blamat de el. Dânsul are copii mici, deci ei nu intră în chestiune. Ciprian Ivan nu are exemple concrete, dar are convingeri adânci, de nezdruncinat: suntem creștini și nu îi vom lăsa să ne strice copiii. Referendumul e bun fiindcă fără el s-ar fi acceptat căsătoria bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie. Altminteri nu se iniția.

Se va simți mai protejat dacă iese bine referendumul? Clar, pentru că homosexualii (cuvânt de care s-a ferit dl. Ivan pe parcursul convorbirii ca de Satana) nu vor putea să își impună ideile.„Au și așa prea multă recunoaștere în alte țări, vor să o primească și la noi. Astea sunt drepturi peste majoritate, ceea ce o minoritate nu are dreptul”.

Am înțeles că nu există pentru moment semnale negative de la clienții care cumpără pâine cu promovare sau referendum pe pâine. E un gest „normal, din dragoste pentru copii”, nu e ceva politic, deci nu are de ce să se supere cumpărătorul. Dealtfel, nu e singurul care face propagandă:„Azi l-am văzut pe preotul ortodox umblând din casă în casă să îndemne lumea să mergă la vot la referendum”. După catehizarea atât de convingătoare a patronului, mai că îmi vine să cumpăr o pâine fără e-uri și conservanți, dar cu indicații de vot.