LIVE Dezbaterea din Parlamentul European privind statul de drept din Romania

Premierul Viorica Dăncilă încearcă, miercuri, să explice în plenul Parlamentului European acțiunile Guvernului pe care il conduce si ale carui decizii in materie de justitie si drepturi civile au ridicat semne de intrebare si ingrijorari mai multor institutii europene.

Premierul roman va trebui sa explice, in cinci minute, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), atat modificarile pe banda rulanta aduse Legilor Justitiei, cat si felul in care autoritatile au reprimat protestul diasporei.

Ska Keller:

Legalizati coruptia in Romania si coruptia ii face pe cetateni sa isi piarda increderea in democratie.



Ati trimis Politia sa ii atace pe protestatri, iar guvernul dumneavoastra vrea acum sa limiteze libertatea de intrunire.



Nu exista cetatenie de mana a doua, dar sa nu asteptam pana e prea tarziu, pana declansam iar o procedura pentru Art. 7.





Guy Verhofstadt:

Romania are doua probleme: coruptia si servciile secrete, un stat in stat. Ambele probleme trebuie combatute.



- Vad, doamna prim-ministru, o poziție nepotrivita la aceasta situatie.





Monica Macovei:

Acum, romanii sufera din cauza unui guvern care lucreaza impotriva lor. Romania nu este acest grup de politicieni, ci este fiecare roman cinstiti.



Guvernul a lovit cu bastoane si grenade propriii cetateni. Imaginile nu mint. Presa independenta e amenintata.



Viorica Dăncilă:

Nu am venit să dau socoteală, am venit pentru că vă prețuiesc și vă respec

încep cu o întrebare: pentru cine vrem să construim un sistem de justiție viabil? Trebuie să facem o justiție corectă pentru cetățeni. De la cetățeni trebuie să înceapă orice discuție

drepturile cetățenești trebuie respectate

în ce fel a apărat MCV cetățenii ropmâni de încălcarea gravă a drepturilor lor? Nu am văzut nimic despre încălcarea drepturilor omului, despre protocoalele secrete

În baza protocoalelor milioane de români s-au aflat sub monitorizarea serviciilor secrete în numele luptei anticorupție. Au fost falsificate transcrieri de convorbiri

Acest mecanism (MCV) și-a ratat menirea

Dacă suntem sinceri, de la aceste abuzuri grave trebuie să începem

Comisia de la Veneția spunea că în sistemul sovietic Parchetul a reprezentat un mijloc de a controla puterea judecătorească. În România, mii de magistrați au dosare contrafăcute prin care sunt controlați să dea decizii în afara sălii de judecată

Noile legi ale justiției le redau judecătorilor independența. Vom ține cont de recomandările Comisiei de la Veneția

Azi v-am informat pe toți, oficial, despre abuzurile din Romnia. De acum nu se mai pot ignora aceste lucruri. Nu se mai păoate vorbi despre România fără să fie luate în calcul și aceste lucruri

Despre mitingul din 10 august: este acuzată jandarmeria pentru că a intervenit împotriva unui miting neautorizat. Nu am văzut aceeași luare de poziție la alte mitinguri din Europa

Vă cer următorul lucru: nu-i interziceți României ceea ce este permis în alte state membre. Vrem să vă fim parteneri. dar vrem să fim parteneri egali

Frans Timmermans:

E o oportunitate sa facem un inventar al evolutiilor din ultimele luni. Suntem constienti ca reforma Codurilor aduc ingrijorari din partea multor actori din interiorul si exteriorul Romaniei.

Multi romani sunt ingrioprati ca aceste modificari pot submina justitia. Aceste ingrijorari, Comisia le impartaseste.

Legile Justitiei: In ultimul an, aceste legi au fost amendate si contestate la CCR. Consiliul European, prin GRECO, a adoptat un raport in martie. Si Raportul preliminar al Comisiei de la Venetia a fost extrem de critic.

Parlamentul roman nu a dat semne sa raspunda la avertismentele primite.

Ultima oară am discutat statul de drept din România în februarie

Reforma legilor justiției și a Codurilor penale au creat îngrijorări în România și în Uniunea Europeană

Independența justiției ar putea fi afectată și lupta anticorupție frânată în urma acestei reforme

După ce legile justiției au fost amendate, ele au fost contestate pe plan intern și extern. Comisia de la Veneția a făcut o serie de recomandări referitor la aceste modificări, dar Parlamentul României nu a dat semne că răspunde la aceste observații

Codurile penale: amendamentele au fost contestate la CCR și se așteaptă decizia. Ceste legi sunt cruciale pentru ca persoanele vinovate de corupție să poate fi anchetate

Climatul din România s-a deteriorat din cauza protocoaleleor secrete. Autoritățile romnâne trebuie să ancheteze situația. Este nevoie de o independență a Justiției

Cerem mai multe clarificări în legătură cu modul în care trebuie interpretate aceste legi

Demiterea șefei DNA: activitatea DNA a fost motivul pentru care Comisia a făcut o evaluare pozitivă ultima oară. CE a recomandat ca autoritățile române să ceară avizul Comisiei de la Veneția în acest sens

Urmărim, evoluția din România cu mare îngrijorare. Lucrurile acum merg înapoi. într-un fel care ar putea fi dăunător. CE a cerut României să continue cursul pozitiv. Comisia a fost și este gata să susțină România în acest proces

Ultimele evoluții sunt o sursă de mare îngrijorare pentru CE. dacă vor fi adootate fără corecții, Codurile penale vor afecta independența justiâției și lupta anticorupție, vom raporta aceste lucruri în MCV

Pentru că suntem gardianul tratatelor, nu vom ezita să acționăm prin MCV sau prin alte metode

Cerem României să se abțină de la orice pași care ar duce la reversibilitatea pașilor făcuți în ultimii ani





10:09: Juliana Bogner-Strauss: As vrea sa subliniez importnata valorilor comune, fundamentale ale UE. Valori ca statul de drept, separatia puterilor nu sunt negociabile, e importnat sa pastram un dialog constant si sa cooperam. Consiliul abordeaza situatia din Romania in concluziile din MCV, unde a subliniat importanta ca Romania sa se concentreze pe consoilidarea progreselor.



De mare importanta sunt avizele Comisiei de la Venetia. Sper ca toate partile sa ia in serios chestiunile ridicate in acest dialog.





10:00: Incepe dezbaterea din Parlamentul European, reunit in plen la Strasbourg, despre respectarea statului de drept in Romania.

09:30: Cu o jumatate de ora inainte de dezbaterea din plenul PE, Viorica Dancila are o intalnire si cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani.