Viorica Dăncilă: Fără Legile justiției, parchetele ar fi devenit ce erau în era sovietică

Premierul Dăncilă în discursul său agresiv, citit de pe foaie, a atacat dur rapoartele MCV care ar fi omis „din neglijență sau rea-voință” să amintească despre ceea ce PSD consideră a fi abuzuri ale justiției, rapoarte care n-au adus nimic bun poporului român pe care îl reprezintă.

"Nu am venit sa dau socoteala, am venit pentru ca va pretuiesc si va respect. Cer insa aceeasi pretuire pentru poporul roman pe care il reprezint.

Pentru cine vrem sa construim un sistem de justitie in Romania? Pentru MCV, pentru politicieni, pentru magistrati? Evident ca nu. Pentru cetateni.

De la cetateni trebuie sa inceapa orice discutie. Justitia sa fie garantia ca drepturile cetatenesti sunt respectate.

In ce fel a aparat MCV cetatenii romani de incalcarea grava a drepturilor lor? In rapoartele MCV s-a vorbit despre institutii, foarte bine, dar nu am vazut nimic despre incalcarile drepturilor omului si protocoalele secrete dintre servicii si institutii.

Milioane de romani s-au aflat sub monitorizarea serviciilor secrete. S-au modificat probe, au fost martori santajati. Nimic despre aceste lucruri in rapoartele MCV.

Acest mecanism si-a ratat menirea pentru care a fost creat si cer oficial sa ni se spuna cine a redactat rapoartele MCV, cine a dat datele si a omis din neglijenta sau rea vointa aceste date grave", a acuzat Dancila in PE.

Viorica Dăncilă susține că fără lupta PSD-ALDE de a adopta Legile justiției, a codurilor penale, procurorii nu ar fi fost decât instrumente de opresiune a magistraților, ca în perioada sovietică.

"Comisia de la Venetia spunea ca in sistemul sovietic Parchetul a reprezentat un instrument pentru a controla puterea judecatoreasca. Jumatate dintre magistrati au dosare la DNA.”

De asemenea, reia aceeași retorică a Inspecției Judiciare, adoptată ulterior de PSD-ALDE pe bază de punctaj, conform căreia, peste jumătate dintre magistrații români sunt hărțuiți cu dosare penale pentru a da verdictele comandate de „statul paralel”.

In realitate, aceste dosare apar pentru ca cetateni nemultumiti in instante fac plangeri impotriva personalului judiciar - de la procurori si judecatori la grefieri, iar legea obliga si, totodata, stabileste ca automat se deschide dosar penal.

„Prin astfel de dosare contrafacute au fost inlaturati judecatori si procurori. In final, toti au fost achitati sau dosarele au fost clasate, dar ei au fost inlaturati. Noile Legi ale Justitiei le redau judecatorilor independenta. Niciun decident politic nu mai intervine in numirea si revocarea judecatorilor. Independenta e totala, nicidecum restransa", a sustinut Dancila.

Dancila a spus ca, totusi, iese si un lucru bun, in viziunea ei, din dezbaterea de miercuri din Parlamentul European, si anume ca astfel au aflat si europarlamentarii despre abuzurile Justitiei din Romania.

Ea i-a pus sa se intrebe de ce nu au aflat de aceste "abuzuri" de care le-a vorbit ea din rapoartele MCV.

"Exista totusi si o parte buna a acestei intalniri: azi v-am infomat pe toti oficial despre abuzurile din Romania. De acum, nu se mai pot ignora aceste lucruri. Nu se va mai putea vorbi de Justitia din Romania, fara a se vorbi si despre aceste abuzuri, doar daca se face un joc politic fara nicio legatura cu Justitia.

Intrebati-va de ce vi s-au ascuns aceste lucruri. De ce nu vi s-a spus nimic daca totul era legitim si legal. Puneti-va aceste intrebari inainte de a ridica piatra impotriva Romaniei", a mai citit Dancila in plenul PE.

Nu in ultimul rand, Dancila a tinut sa apare interventia violenta a jandarmilor din 10 august si in plenul Parlamentului European.

"Despre mitingul din 10 august voi spune doar cateva cuvinte. Vad ca este acuzata Jandarmeria Romana pentru ca a intervenit la un miting neautorizat impotriva unor manifestanti violenti care au incercat sa ocupe cladirea Guvernului.

Nu am vazut aceeasi pozitie fata de evenimentul de saptamana trecuta de la Bruxelles, sau fata de alte mitinguri din Franta, Spania, Germania, Marea Britanie, cand fortele de ordine au intervenit cu exact aceleasi mijloace si aceleasi proceduri ca cele folosite in Romania.

Nu pot accepta sub nicio forma ca Jandarmeria sa fie acuzata de actiuni si proceduri practicate peste tot in Europa. In final va cer un singur lucru: nu interziceti Romaniei ceea ce e permis in alte state ale Uniunii si nu permiteti ca in Romania sa se intample lucruri de neacceptat in alte state membre. Vrem sa va fim parteneri, dar vrem sa va fim parteneri egali. Nimeni, niciodata nu va putea intoarce Romania din parcursul ei european", a conchis Dancila.