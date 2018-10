Ordonanța protocoalelor în linie dreapta. Președintii a 16 Curti de apel cer CSM să verifice

Tudorel Toader, ministrul Justiției, își duce planul de salvare a penalilor până la capăt. Președinții a 16 curți de apel din țară au adresat o scrisoare prin care solicită CSM să decidă dacă protocoalele încheiate între Parchet și SRI au afectat independența justiției.

Miza acestei „proclamații de la Suceava” obținută de Tudorel Toader poate reprezenta pasul decisiv pentru inițierea unei OUG privind revizuirea sentințelor care ar fi fost date în baza unor probe obținute prin colaborarea SRI cu procurorii statuată de protocoale.

Ar fi vorba de o situație similară celei de anul trecut când șefii tribunalelor au votat o rezoluție prin care au solicitat separarea carierelor dintre judecători și procurori în cadrul CSM. Rezoluția de anul trecut a fost un fundament pentru modificarea legilor Justiției de către Coaliția PSD-ALDE. Așa s-a ajuns ca Secția pentru judecători să preia atribuțiile Plenului CSM privind cariera judecătorilor, subliniază G4Media.ro.

“Asta a stat la baza separării carierelor judiciare din Legile Justiției”, au explicat surse din magistratura.

Ziare.com a dezvăluit in premiera despre întâlnirea la care sefii instantelor au semnat aceasta "Declaratie" fara a avea un mandat din partea instantelor din care fac parte. In plus, situatia protocoalelor, in cazul in care sunt contestate in instanta, este de competenta Curtilor de Apel, iar astfel, presedintii s-ar antepronunta.

Tudorel Toader a participat la intalnirea de la Suceava. Dupa articolul in care Ziare.com a anuntat intalnirea sefilor curtilor de apel si decizia luata in legatura cu protocoalele, ministrul Justitiei a atacat pe Facebook Ziare.com, acuzand o tentativă de manipulare.

Spunand ca a participat doar la dezbaterile din 28 septembrie, data la care nu s-a discutat despre vreo posibila Declaratie privind protocoalele, Tudorel Toader s-a delimitat public de acest demers, ca sa nu fie acuzat ca l-a initiat pentru a putea profita, ulterior, de el.

Ce spune scrisoarea. ”Reprezentanții curților de apel, reuniți la întâlnirea anuală desfășurată la Suceava în perioada 27-28 septembrie 2018, își exprimă preocuparea constantă pentru respectarea independenței justiției, ca fundament al dreptului la un proces echitabil.

În acest context, reprezentanții curților de apel au luat act cu îngrijorare de existența unor protocoale recent declasificate, încheiate între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul Român de Informații, al căror conținut ridică probleme privind potențiala încălcare a normelor constituționale vizând separația puterilor, respectarea normelor de procedură și, implicit, a drepturilor omului.

Prin urmare, reprezentanții curților de apel solicită Secției pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii să facă demersurile necesare pentru a lămuri dacă încheierea și clasificarea protocoalelor au fost de natură să vulnerabilizeze independența judecătorului, esențială pentru realizarea unui act de justiție în limitele legii”, se arată în scrisoarea datată 28 septembrie și semnată de toți președinții curților de apel. Vezi document.

Ce spune un magistrat. Un judecător a comentat pentru G4media.ro proclamația de la Suceava: ”Grav e că sistemul judiciar are probleme mult mai serioase, dar Secția pentru judecători pare concentrată pe agenda unor persoane cu probleme penale. Cei prezenți la Suceava nu au avut un mandat din partea judecătorilor din propriile circumscripții și nici nu sunt judecători de penal care pot înțelege ce înseamnă probatoriul într-un dosar de acest gen”.

Printre semnatarii scrisorii este și judecătoarea Adina Ponea, reprezentanta Curții de apel Craiova și sora lui Constantin Ponea, fostul șef al IPJ Mehedinți judecat pentru corupție în dosarul Duicu. Inculpații din acest caz au fost achitați la fond de celebra judecătoare Viorica Costiniu, soția unui fost magistrat de la Înalta Curte condamnat pentru corupție, însă sentința nu este definitivă.

De notat și că președinții Curților de apel din Alba Iulia, Bacău, Brașov, București sunt interimari numiți de actuala Secție pentru judecători a CSM dominată de judecătoarea Lia Savonea.

Colaborarea dintre SRI și Parchet a fost declarată neconstituțională de către CCR în februarie 2016. Dezbaterea dintre juriști este acum dacă probele obținute de SRI pentru procurori (interceptări, filaje) de la data intrării în vigoare a noilor coduri, la începutul lui 2014, și până la data deciziei CCR, februarie 2016, rămân valabile. Potrivit semnatarilor, protocoalele, deși secrete, au detaliat la nivel tehnic cooperarea dintre Parchet și SRI prevăzută de mai multe legi, însă criticii acestor protocoale, în principal inculpații și presa aservită lor, susțin că ar fi adăugat la lege.