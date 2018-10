Mascarada referendumului care nu mai este pentru familia tradițională: Frauda este legală

Prin ordonanța care a modificat legea referendumului, Guvernul a schimbat și modul de raportare al prezenței la vot. Mai exact, dacă până acum, în lege, se prevedea că numărul participanților este egal cu suma voturilor „DA”, „NU” și anulate, acum acesta poate fi mai mare sau egal cu acestea.

​​

În nota de fundamentare, executivul susține că modificarea a fost făcută „pentru a evita situațiile în care lipsa din diferite motive a unuia sau mai multor buletine de vot din urnă blochează centralizarea rezultatelor votării”.

Sorin Ioniță, cel care a sesizat, pe Facebook, situația, crede însă că modificarea creează premisele fraudării, miza acestui referendum fiind chiar atingerea pragului de participare pentru a putea fi validat.

„Alertă de frauda la referendum: s-a modificat formularul de raportare a participării la vot din secții. Exact la numărul de participanți, adică miza acestui scrutin. Vom avea situații halucinante când in urna vor fi 500 de buletine, dar pe lista apare ca au votat 550 de cetățeni. Pentru pragul de participare se ia în calcul ultimul număr”, scrie Ioniță.

Potrivit legii referendumului, acesta este valabil dacă participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.

Ordonanța de Urgență adoptată de Guvernul Dăncilă privind referendumul din 6-7 octombrie lasă loc pentru fraudare masivă, fără măsuri de prevenire și sancționarea votului multiplu, deci implicit și a corectitudinii rezultatului.

În primul rând, PSD-ALDE a decis să nu fie utilizat sistemul informatic pentru prevenirea fraudelor, SIMPV, care a folosit cu succes la ultimele două runde de alegeri legislative.

În al doilea rând, Guvernul Dăncilă a eliminat practic posibilitățile ca fraudele să poată fi dovedite.

Mai exact, Expert Forum a cerut Biroului Electoral Central (BEC) sa precizeze cum pot verifica cetatenii daca nu cumva numele lor apar si pe alte liste de votare. Daca utilizand SIMPV votul multiplu era imposibil, pentru ca toate informatiile erau verificate pe loc, de data asta procedura este extrem de greoaie.

Mai exact, cetatenii trebuie sa faca o cerere catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), in cazul in care au indicii de frauda in listele electorale in sectiile unde au votat, iar cererea trebuie sa fie depusa in cel mult doua saptamani.

"In situatia in care Autoritatea Electorala Permanenta va constata existenta unor persoane care au votat fara a avea drept de vot sau si-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmarire penala", a mai transmis BEC.

Si nu e tot. Sociologul Mircea Kivu a sesizat ca ordonanta de urgenta 18/2018 restrictioneaza intentionat posibilitatea verificarii listelor electorale.

"Prin modificarile aduse prin OUG 86/2018, Guvernul indeamna la frauda", concluzioneaza Mircea Kivu, punand fata in fata vechile si noile prevederi.

Astfel, daca in vechiul cadru legal, AEP trebuia sa verifice listele electorale pentru depistarea votului multiplu in decurs de 60 de zile, in actualul cadru legal, "verificarea are loc numai la sesizarea persoanelor interesate, facuta in cel mult 15 zile de la data constatarii valabilitatii referendumului national si insotita de probele pe care se intemeiaza", scrie pe Facebook Mircea Kivu, citand din OUG.

Cu alte cuvinte, cetateanul este cel care trebuie sa prezinte dovezile unui vot multiplu si sa faca o sesizare in decurs de doua saptamani de la vot, dupa care subiectul se inchide definitiv si nimeni nu va mai putea reclama un vot multiplu.

Toate astea se adauga si altor aspecte care starnesc ingrijorari cu privire la corectitudinea rezultatelor referendumului, printre care faptul ca urnele raman deschise pe parcursul noptii dintre cele doua zile de votare.

Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente, la 2 octombrie, numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral era de 18.951.721. Astfel, pentru a fi validat referendumul ar fi nevoie ca 5.685.516 români să participe la vot.