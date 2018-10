Apelul privind ”campania urii” care marchează referendumul, semnat de zeci de intelectuali

”Apelul privind campania urii - antieuropeana si contrara intereselor Romaniei” a fost lansat joi in spatiul public si este semnat de mai multi intelectuali si personalitati ale lumii culturale. Printre ei, scriitorii Andrei Cornea si Vlad Zografi, politologul Vladimir Tismaneanu, istoricul religiilor Andrei Oisteanu, actorul Marius Manole, regizorul Stere Gulea.

"Ceea ce parea la inceput o mobilizare homofoba s-a transformat in cea mai ampla manifestare antieuropeana de la mijlocul anilor '90 pana astazi", scriu cei 39 de semnatari ai Apelului.





Ei cer si "numirea unei comisii parlamentare care sa investigheze manipularile care au transformat referendumul intr-o miscare de subminare a intereselor nationale ale statului roman".



Apelul privind campania urii - antieuropeana si contrara intereselor Romaniei



Actiunile care tintesc mobilizarea celor 6 milioane de oameni necesari pentru validarea referendumului numit "pentru familia traditionala" au atins in ultima perioada continuturi si proportii halucinante. Recursul la lege a ajuns inoperant, insusi Guvernul Romaniei dand tonul printr-o ordonanta de urgenta care incalca flagrant legislatia si intra in contradictie cu decizii ale Curtii Constitutionale relevante pentru derularea referendumului. Instantele de judecata sesizate se feresc chiar in aceste "ultime zile" sa isi asume rolul lor de garant al ordinii constitutionale. Opinia publica este asaltata de minciuni grosolane si declaratii alarmiste pe care le revarsa politicieni si oameni ai Bisericii in coniventa cu Coalitia pentru Familie.



Mai rau decat toate este stimularea instinctelor gregare si a fricii, impingerea populatiei spre eliberarea urii, construirea unei uriase mase de manevra menite sa opreasca drumul spre modernitate al Romaniei. Ceea ce parea la inceput o mobilizare homofoba s-a transformat in cea mai ampla manifestare antieuropeana de la mijlocul anilor '90 pana astazi. Daca in prezent contextul international nu ar fi radical diferit, instrumentalizarea urii ne-ar putea aduce aminte de campaniile fasciste ale anilor '30 ori ale celor comuniste din anii '40-'50, redescoperite pentru un timp in zorii postcomunismului. A devenit transparenta dispozitia politicienilor de a merge "pana la capat" in atentatul lor asupra democratiei, in scopul de a institui un tip de oligarhie autoritara cu accente teocratice, similar celui din Rusia.



Noi, semnatarii acestei Declaratii, cerem numirea unei comisii parlamentare care sa investigheze manipularile care au transformat "referendumul" intr-o miscare de subminare a intereselor nationale ale statului roman. Invitam organizatiile si persoanele dedicate unui viitor european sa se solidarizeze si sa se exprime impotriva acestei fraude de proportii nationale impotriva valorilor noastre fundamentale. Europa, democratia si drepturile omului sunt singura cale demna de urmat pentru Romania.



Semnatari:



Gabriel Andreescu - profesor universitar, jurnalist



Brindusa Palade - conferentiar universitar, scriitor



Andrei Oisteanu - scriitor, cercetator



Dan Grigore - muzician, pianist



Brindusa Armanca - jurnalist, profesor universitar



Vladimir Tismaneanu - profesor universitar



Caius Dobrescu - scriitor, profesor universitar



Mihaela Miroiu - profesor universitar, activista pentru drepturile femeilor



Andrei Ursu - inginer, membru CA Fundatia Gheorghe Ursu



Adrian Miroiu - profesor universitar



Andrei Cornea - profesor universitar, jurnalist



Madalin Hodor - cercetator, jurnalist



Andrei Taranu - profesor universitar



Liliana Popescu - profesor universitar, pro-rector al SNSPA



Mihai Paunescu - profesor universitar, director DSP, SNSPA



Vlad Zografi - scriitor



Liviu Antonesei - scriitor



Marius Manole - actor



Magda Carneci - scriitor, critic de arta



Sorin Bocancea - profesor universitar



Radu Umbres - lector universitar



Oana Demetriade - istoric, Directia Cercetare, CNSAS



Mihai Demetriade - istoric, Directia Cercetare, CNSAS



Adrian Niculescu - conferentiar universitar, vice-presedinte IICCMER



Gabriel Petric - profesor, scriitor



Marius Iosif - profesor, eseist



Roxana Cuciumeanu - lector universitar



Marius Precupetu - conferentiar universitar



Florin Buhuceanu - presedinte executiv al ACCEPT



Sorin Alexandrescu - profesor universitar



Andreea Pora - jurnalist



Daniel Cristea-Enache - scriitor, conferentiar universitar



Aurelian Muntean - lector universitar



Stere Gulea - regizor, scenarist



Catalin Augustin Stoica - conferentiar universitar



Silvia Osman - conferentiar universitar, consultant PR



Bogdan Bucur - lector universitar



Emanuel-Nicolae Dobrei - lector universitar



Claudiu Craciun - lector universitar

Alfred Bulai – profesor universitar

Mihai Ungureanu – conferențiar universitar

Bogdan Florian – lector universitar

Mihaela Vlăsceanu – profesor universitar.