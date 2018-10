Liviu Dragnea contestă sechestrul pe avere pus de procurorii DNA în dosarul Tel Drum

Liderul PSD, Liviu Dragnea, contesta sechestrul pe avere pus de procurorii DNA in dosarul Tel Drum. Este vorba de cazul in care este acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, de fraude europene si abuz in serviciu, fapte care ar fi fost comise in perioada in care era presedintele Consiliului Judetean Teleorman (2000-2012).