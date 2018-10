Disperare mare. Dragnea va sesiza CCR in privinta protocolului din 2016 SRI- Parchet

Camera Deputatilor, al carei presedinte este Liviu Dragnea, va sesiza CCR cu privire la existenta unui conflict juridic intre Ministerul Public si Parlament legat de protocolul SRI-Parchetul General din anul 2016. Miza lui Dragnea este sa-si anuleze probele din dosarul in care a fost condamnat.

Presedintele Camerei Deputatilor va sesiza saptamana viitoare, la Curtea Constitutionala, un conflict intre Parchetul General si Parlament, acuzand Ministerul Public ca a "supralegiferat SRI", prin semnarea protocolului cu acesta in 2016, potrivit ziare.com.



Informatia privind depunerea sesizarii la CCR a fost confirmata oficial de Florin Iordache, care a spus ca sesizarea va ajunge la CCR atunci cand textul va fi finalizat.





Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la Parlament, ca sustine un eventual demers de sesizare a CCR pe marginea semnarii protocoalelor din Parchetul General si SRI, idee avansata saptamana trecuta de Florin Iordache.

"Din punctul meu de vedere, protocoalele sunt inadmisibile si modul in care procurorul general a semnat aceste protocoale este de natura sa creeze un conflict constitutional si ne gandim foarte clar sa declansam un conflict constitutional datorita faptului ca prin semnarea de catre procurorul general a acestor protocoale, ma refer si la cel din 2009 si la cel din 2016, a venit sa adauge la Codul de Procedura Penala. (...) Prin semnarea acestor protocoale, procurorul general a venit sa adauge la CPP si a transformat SRI in organ de urmarire penala. Noi analizam daca nu este vorba despre un conflict constitutional si daca este necesar sa sesizam Curtea Constitutionala", a declarat Iordache in 25 septembrie.

Din pacate pentru Dragnea, presiunile pe care le face pentru a-si anula probele din dosarul ”Bombonica” in care a fost condamnat la 3,6 ani cu executare, folosindu-se de strategia cu protocoalele, ar putea sa fie sortite esecului. Asa cum a scris judecatorul Stefan Pistol (care a facut parte din completul de 3 judecatori de la ICCJ) in motivarea prin care se opunea condamnarii lui Dragnea, la dosar acestuia nu sunt probe obţinute prin metode speciale de supraveghere (intercepări sau filaje). Deci nu sunt probe obtinute in urma unei colaborari SR-DNA.

Marti, guvernul a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la un posibil conflict între Parlament și Înalta Curte, în cazul constituirii completelor de judecată. Mișcarea premierului Dancila vine după ce Dragnea s-a plâns de componența completului de cinci judecatori de la ICCJ care urmează să-i judece dosarul al carui termen a fost fixat pe 8 octombrie.

Speriat de termenul care se apropie si de componenta completului de 5 judecatori, Dragnea nu a avut nicio retincenta sa spuna ca a vorbit cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, să facă demersuri în legătură cu desemnarea completelor de 5 judecători de la ICCJ.





”I-am transmis domnului ministru Toader, i-am vorbit despre acest subiect şi l-am rugat să se gândească dacă nu cumva dumnealui, pentru că este totuşi un specialist în genul ăsta de speţe, dacă nu cumva dumnealui, prin Guvern, poate să facă acest demers”, a afirmat Dragnea, întrebat despre o solicitare de sesizare a CCR pe acest subiect, scrie Adevărul.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Antena 3, că se urmăreşte să fie ”băgat la puşcărie” de un complet de la ICCJ făcut cu încălcarea legii. El se declară convins că nu e vreo instanţă care să reziste la presiunile de condamnare a sa.

„Vor să mă bage la puşcărie cu un complet făcut cu încălcarea legii. Legea spune că preşedinţii completelor sunt repartizaţi aleatoriu. ICCJ a adoptat o decizie prin care legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019. De ce? Ca să desemneze două complete nelegal. Vom contesta, sigur, dar tot la ei”, a spus Dragnea.

In ultimele doua luni, Liviu Dragnea face eforturi disperate sa scape de condamnare.