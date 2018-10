Viorica Dăncilă nu recunoaște că PSD se află în plină campanie electorală pentru referendum

Premierul Viorica Dancila, aflata azi in vizita in mai multe judete din tara, a declarat ca nu "a auzit pana acum ca PSD sa se fi implicat in campania electorala pentru referendum", in contextul in care mai multi social-democrati si-au aratat public sustinerea pentru referendum si au indemnat cetatenii sa voteze "da" la consultarea populara din weekend.

Dancila a raspuns astfel unei intrebari despre faptul ca la Bruxelles a spus ca partidul de guvernamant nu se implica in campania electorala pentru referendum.

"Eu am spus ca partidul nu se implica in campania electorala. Facem o campanie de informare pentru ca cetatenii sa voteze in cunostinta de cauza. Eu nu am auzit pana acum ca partidul s-a implicat in campania electorala", a spus Dancila vineri, aflata in judetul Bacau.

Desi un jurnalist i-a adus la cunostinta ca exista mai multe cazuri in care social-democratii s-au implicat in campanie, Dancila a insistat ca ea mentine ce a declarat la Bruxelles.

"Sesizati-le (cazurile - n.red.), eu nu stiu de aceste lucruri. Eu ceea ce am spus la Bruxelles mentin si acum", a adaugat premierul.

Totusi, exista mai multe cazuri in care membrii PSD s-au implicat fatis in sustinerea consultarii populare.

Cea mai recentă este chiar un clip video difuzat de Antena 3, si despre care paginademedia.ro spune că ar fi plătit de PSD, din poziția de client de publicitate.

O interpretare împinsă la extrem, în care una dintre concluzii este că, printr-un NU la Referendum, s-ar putea ajunge la căsătoria „dintre un bărbat și un ficus”.

Un alt efect: poligamia. Un efect ceva mai plastic ilustrat în reclamă, în combinări de doi luate câte trei.

„Ce înseamnă Da la Refrendum? Acordul tău pentru a păstra căsătoria așa cum o știm: între bărbat și femeie.

Ce înseamnă NU la Referendum? Acordul tău pentru ca în viitor căsătoria să se poată realiza între două persoane de același sex. Sau mai multe. Doi bărbați și o femeie. Trei femei și patru bărbați. Un bărbat și un ficus. Sau între o femeie și altceva.

Alegerea îți aparție. Vino la Referendum."

Reclama a fost difuzată de câteva ori de postul Antena 3. A fost pe post, prima dată, ieri, la ora 13.35. O a doua difuzare a reclamei (capturată de către Ionuț Codreanu), a fost tot ieri, la 22.46.

Spotul cu ficusul a fost pe Antena 3 și vineri, o singură dată până la apariția acestui articol, la 9.38, dimineața.

Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, pentru acest spot clientul apare ca fiind PSD

Un alt exemplu este cel al primarului Sectorului 1, Dan Tudorache. Primaria a impanzit sectorul cu bannere cu mesajul "Din respect pentru bunicii nostri. Din grija pentru copiii nostri. Da, la referendum. Dan Tudorache, primarul Sectorului 1".

Este si cazul presedintelui CJ Iasi, Maricel Popa, care si-a pus ie, bundita traditionala, s-a asezat intre icoane si s-a inregistrat citind de pe prompter un apel inflacarat catre ieseni, cerandu-le sa voteze "Da" la referendum.

Toate acestea au loc in contextul in care atat Liviu Dragnea, cat si Viorica Dancila au sustinut ca PSD nu va face campanie pro-vot.

Prim-ministrul Dancila a dat asigurari socialistilor europeni ca PSD nu va face campanie pentru a-i convinge pe romani sa voteze pentru modificarea in Constitutie a definitiei casatoriei.

"Vom vedea ce va iesi, daca vor veni la vot, PSD nu va face campanie, nu va face campanie. E obligatia tuturor sa faca actiuni care sa arate ce inseamna acest referendum, dar nu vom face campanie pentru a se lua o decizie sau alta", a promis Viorica Dancila la Bruxelles, la sfarsitul lui septembrie.

La o zi dupa afirmatia premierului, liderul PSD Liviu Dragnea a afirmat si el ca PSD nu va face campanie pentru a-i convinge pe romani sa voteze pentru modificarea in Constitutie a definitiei casatoriei.

Intrebat daca PSD chiar nu va face o campanie pentru referendum, el a raspuns: "Nu, facem actiuni de informare".

Insa aceste declaratii au fost total contrare celor facute de numerosi lideri PSD, dar si actiunilor intreprinse sau anuntate deja de social-democrati, care nu numai ca au spus explicit ca incep o astfel de campanie, dar au pregatit si sloganuri pentru ea.

De fapt, cel mai aprig sustinator al initiativei Coalitiei pentru Familie este chiar Liviu Dragnea, seful PSD.

Iata ce posta el pe Facebook, in ziua cand referendumul a primit unda verde in Parlament, numindu-l "un moment crucial pentru valorile fundamentale ale societatii romanesti": "Nu va fi un vot pentru sau impotriva cuiva, pentru sau impotriva unor categorii de persoane. Va fi un vot despre cum ne dorim sa arate societatea in care traim. Eu voi vota fara ezitare pentru familie, in sensul ei traditional, pentru ca, in opinia mea, valorile traditionale reprezinta radacinile unei natiuni".