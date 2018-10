Presa internațională, despre referendum: o luptă care distrage atenția de la Dragnea și PSD

Presa externă a alocat spații generoase prezentării referendumului pentru familie din România, văzut mai degrabă ca o lută alimentată articifial pentru a distrage atenția de la problemele lui Dragnea și ale PSD.

"Romanii sunt chemati la urne sa voteze intr-un referendum in urma caruia se decide daca va fi schimbata in Constitutie definitia casatoriei, initiatorii dorind sa fie stipulat clar ca este posibila doar intre un barbat si o femeie. Demersul ar putea sa incalce drepturile omului si sa incurajeze discriminarile homofobe", transmite CNN, citat de Ziare.com.

Jurnalistii americani vorbesc apoi de noua lege a referendumului care a coborat pragul pentru validarea acestuia, prezinta Coalitia pentru Familia - "sustinatori inflacarati ai crestinismului si valorilor traditionale" si amintesc de zecile de parlamentari europeni care i-au scris premierului Viorica Dancila pentru a-si exprima consternarea cu privire la desfasurarea acestui plebiscit.

Totodata, CNN precizeaza ca in 2001 Romania a dezincriminat homosexualitatea si ca in tara noastra oricum nu sunt permise casatoriile intre persoane de acelasi sex, insa amendamentul propus la Constitutie va determina ca orice modificare pe acest subiect sa fie si mai greu de facut in viitor.

CNN scrie si faptul ca acest referendum se intinde pe doua zile ridica semne de intrebare cu privire la corectitudinea organizarii si aminteste si de pozitia Amnesty International, care a avertizat Romania ca modificarea Constitutiei in sensul anuntat va incalca drepturile omului. Nu in ultimul rand, sunt mentionate si violentele jandarmilor de la mitingul din 10 august "impotriva guvernului acuzat de coruptie".

BBC - Jurnalistii britanici mentioneaza si ca o astfel de modificare ar putea avea consecinte legale ce ar afecta nu doar cuplurile de acelasi sex, dar si parintii singuri si chiar si copiii.

"Opozantii acuza si ca intregul referendum este facut pentru a distrage atentia de la problemele legale ale liderului partidului de guvernamant", scriu cei de la BBC, care subliniaza ca initiativa este sustinuta de Biserica Ortodoxa Romana, dar si ca cei care se opun demersului au facut apel la boicot.

"Romania a mai vazut referendumuri invalidate in trecut de prezenta scazuta la urne. In 2016, alegerile parlamentare au inregistrat o prezenta sub 40%", scrie publicatia.

Este citata si Katrin Hugendubel, de la ILGA, organizatia internationala care apara drepturile persoanelor din comunitatea LGTBQ: "Este o lupta intre minti si inimi. Ce se incearca de fapt este sa fie redefinita familia si este un atac la adresa drepturilor familiilor".

Britanicii mentioneaza si ca familiile din Romania sunt afectate in primul rand de faptul ca parintii pleaca sa lucreze in alte tari, pentru ca sunt platiti mai bine.

Este citat si profesorul Dennis Deletant de la Georgetown University, autor al mai multor carti despre Romania.

"Majoritatea liderilor politici din Romania par ca nu sunt capabili sa respecte principiile democratice", a declarat el, adaugand ca cei de PSD in special.

BBC aminteste, de asemenea, de protestele anticoruptie ce au loc in Romania de la inceputul anului trecut si ca luni Liviu Dragnea va avea primul termen in apelul pe care l-a facut dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare, pentru ca a angajat fictiv la Protectia Copilului din Teleorman secretare de la PSD. "Criticii sai spun ca nu e o coincidenta ca termenul e la o zi dupa votul la referendum", conchide BBC.

Deutsche Welle.- Spatii ample acorda subiectului si Deutsche Welle. Nemtii prezinta si principalele linii ale celor care fac propaganda pro-"familia traditionala": "Protejati familia si copiii Romaniei! Daca nu vii la vot, doi barbati o sa-ti adopte copilul".

DW aminteste si ca demersul s-a bucurat de sprijinul coalitiei de guvernamant PSD-ALDE, care, printre altele, a sustinut reforme controversate ale legislatiei judiciare, lucru ce a starnit ample proteste de strada.

DW a vorbit si cu Paul Grigoriu, un sustinator al Coalitiei pentru Familie.

"El a insistat de mai multe ori pe parcursul discutiei ca nu are nimic impotriva homosexualilor", scriu jurnalistii, care prezinta si ce le-a spus cel cu care au vorbit.

"Oricine face ce vrea in viata privata si cu atat mai mult in dormitor, insa ceea ce recunoaste statul ca si familie este alta treaba. Legalizarea casatoriilor gay ar ameninta societatea ca intreg", e citat Grigoriu, jurnalistii germani precizand ca acesta se opune si adoptiei de catre cuplurile de acelasi sex.

Si publicatia germana scrie despre faptul ca acest referendum poate fi privit ca un demers menit sa distraga atentia de la actiunile PSD si ale liderului sau condamnat penal Liviu Dragnea.

"Criticii spun ca Guvernul vrea sa distraga atentia oamenilor de la modificarile din Justitie care pun capat luptei anticoruptie si a violentelor comise de fortele de ordine la protestul din august", scriu cei de la DW.

Reuters vorbeste, de asemenea, despre problemele penale ale lui Liviu Dragnea si de procesul care continua luni, 8 octombrie. Totodata, agentia internationala de stiri prezinta si principalele modalitati prin care s-a diminuat rigoarea in cazul referendumului, astfel ca el poate fi fraudat mai usor.

Associated Press relateaza despre ce se intampla in Romania si povesteste despre liderii care au votat sambata dimineata.

"Imbracat in roba alba, patriarhul Daniel a votat sambata dimineata, insa nu a vorbit despre casatorie. Totusi, el i-a incurajat pe romani sa iasa la vot, numindu-l 'un drept, o onoare si o binecuvantare'.

Liderul PSD Liviu Dragnea a spus ca Romania ar trebui sa decida pentru ea si a laudat 'familia traditionala' ca cea intemeiata 'intre un barbat si o femeie care fac copii'. Premierul Viorica Dancila declarase si ea mai devreme ca a votat 'pentru valorile in care crede', adaugand ca 'este datoria noastra civica sa ne exprimam opiniile'", scriu cei de la AP.

In incheiere, agentia de stiri prezinta doua opinii ale celor doua tabere.

"Aceasta anormalitate are nevoie de terapie, tratament, nu de legi speciale cum ar vrea cei de alte orientari sexuale", e citat preotul Sebastian Pascanu.

De cealalta parte, AP a stat de vorba cu Marcel Badea, un electrician dintr-un oras din sudul tarii, care boicoteaza referendumul.

"Sunt deja sot, tata si bunic. Nu am pentru ce sa votez. Nu am nevoie de acest referendum. Si daca ma duc si votez 'nu' tot ii ajut sa fie validat", a spus barbatul.