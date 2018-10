Victorie importantă Donald Trump: Brett Kavanaugh devine judecător al Curții Supreme

Victorie importantă pentru Donald Trump. În ciuda acuzaţiilor de agresiune sexuală, Brett Kavanaugh, judecătorul susţinut de el pentru Curtea Supremă, a fost confirmat de Senat cu 50 de voturi pentru şi 48 împotrivă.

Votul a fost întrerupt de câteva ori de protestatari furioşi care au reuşit să pătrundă în clădirea Senatului, în timp ce alte mii maifestau afară, transmite Reuters.

Confirmarea lui Brett Kavanaugh pentru un post pe viaţă la Curtea Supremă a Statelor Unite vine în condiţiile în care trei femei îl acuză de agresiune sexuală. Faptele s-ar fi petrecut în anii 80.

Brett Kavanaugh a respins acuzațiile, iar o anchetă a FBI a stabilit că nu sunt dovezi care să confirme acuzaţiile de agresiune sexuală, deşi una dintre victime a fost audiată în Congres şi a povestit că actualul judecător a încercat să o violeze pe vremea când erau în liceu.

Catolic convins, Kavanaugh, în vârstă de 53 de ani, activează în diverse grupuri religioase şi este un apărător al dreptului de deţinere de arme. În timpul liber, antrenează o echipă de baschet de juniori şi susţine echipa de baseball Washington Nationals.

Numirea lui Kavanaugh este pe viaţă şi consolidează controlul conservatorilor asupra celor nouă judecători ai Curţii, căreia îi revine decizia finală cu privire la legislaţia SUA.

O numire cu implicații uriașe

Confirmarea lui Kavanaugh la Curtea Supremă este importantă din mai multe motive, explică G4Media, într-o analiză publicată duminică, pe subiect.

Președintele Trump a numit deja doi judecători la Curtea Supremă, în mai puțin de doi ani de mandat. Este, fără doar și poate, o victorie extraordinară pentru liderul de la Casa Albă, care îi va cimenta moștenirea juridică. De asemenea, cu ajutorul republicanilor din Senat, președintele Trump a instalat deja mai mulți judecători la curțile de apel în primii săi doi ani de mandat în comparație cu alte administrații. Până în acest moment, Senatul a confirmat un număr record de 26 de judecători noi la curțile de apel, toți nominalizați de președintele Trump, o mișcare dramatică în sistemul juridic din Statele Unite. Conservatorii americani reușesc astfel să influențeze semnificativ peisajul juridic din cea mai importantă putere politică, militară și economică a lumii, după decenii la rândul în care au dus o campanie sustinută pentru acest lucru.

În perspectiva alegerilor intermediare cruciale de la 6 noiembrie, Trump are în mână un as politic redutabil, care ar putea să influențeze decisiv alegătorii. Rar se întâmplă ca președintele american să reușească să numească doi judecători la Curtea Supremă în primii doi ani de mandat. În plus, confirmarea lui Kavanaugh vine în contextul unei alte reușite a lui Trump: starea formidabilă în care se află economia americană, cu cele mai bune cifre privind piața muncii din ultimii 49 de ani și cu o rată mică a șomajului (3.7%). Noul acord cu Mexic și Canada este și el un punct câștigător uriaș pentru Trump. Strategia lui agresivă, descrisă în “Art of the Deal,” a dat așadar roade. Liderul republican poate ieși astfel în fața susținătorilor și să afirme, fără greșeală, că multe dintre promisiunile sale electorale au fost îndeplinite.

Prin confirmarea lui Kavanaugh cu exact o lună înainte de alegerile din noiembrie, președintele Trump se asigură astfel că cel mai înalt for juridic din Statele Unite va fi dominat de conservatori și va avea un rol decisiv în cazul în care democrații vor câștiga controlul Congresului în urma scrutinului din toamnă și vor declanșa procedurile de suspendare a sa. Discuțiile despre înlăturarea din funcție a lui Trump au luat amploare în ultima perioadă, iar liderii Partidului Democrat vorbesc tot mai des despre acest lucru. În acest context, Curtea Supremă (acum cu o majoritate conservatoare) ar putea să fie cea care va decide viitorul politic al lui Donald Trump.

Poate cel mai considerabil efect al confirmării lui Brent Kavanaugh pentru Curtea Supremă este cel al influenței pe care votul său îl va avea în cazul unor decizii cruciale. Opinia lui conservatoare va cântări enorm în multe cazuri majore (nu neapărat imediat, dar în anii care urmează). Având în vedere că judecătorii de la Curtea Supremă sunt numiți pe viață, iar Kavanaugh are doar 53 de ani, înseamnă că el ar putea să stea în funcție câteva decenii, cu consecințe fundamentale pentru multe generații (nu este exclus ca, în următorii ani, Trump să mai aibă ocazia de a numi cel puțin un alt judecător, dacă ținem cont de faptul că magistrații liberali Ruth Bader Ginsburg și Stephen Breyer au 85 de ani, respectiv 80 de ani. Ambii au fost numiți de democratul Bill Clinton).

Opiniile conservatoare exprimate de Kavanaugh au fost de altfel și motivul pentru care democrații i s-au opus cu atâta înverșunare. În special atitudinea sa față de legea avortului a stârnit furie printre democrați și activiști liberali, care au protestat, au trimis scrisori, au sunat senatorii indeciși și, în general, au depus eforturi mari (susținute de campanii de presă, la TV sau pe canalele de socializare media de milioane de dolari) pentru a bloca confirmarea lui Kavanaugh. În afară de restricționarea accesului la avort, democrații se tem că judecătorul Kavanaugh va avea un cuvânt greu de spus în limitarea utilizării deciziilor ce iau în considerare rasa atunci când e vorba, de exemplu, de admiterea la universități, în menținerea restricțiile de vot, în extinderea drepturilor celor care susțin armele de foc, în înlăturarea reglementărilor privind finanțarea campaniilor electorale și în acordarea unui rol mai important religiei în viața publică.

Unii democrați au pus la îndoială chiar legitimitatea numirii unui judecător de către un președinte investigat în legătura cu relațiile sale cu Rusia și cu ceea ce unii numesc obstrucționarea justiției.

Democrații americani au ieșit șifonați din confruntarea brutală cu republicanii, iar eforturile lor de blocare a confirmării lui Kavanaugh au fost zadarnice. Strategia pe care au adoptat-o a fost una greșită, iar acest lucru ar putea să se întoarcă împotriva lor la urne. Unii analiști cred chiar că strădaniile democraților de a împiedica numirea judecătorului propus de Trump ar putea să le reducă șansele electorale în noiembrie, fiindcă atitudinea lor agresivă și campania virulentă pe care au dus-o în ultimele câteva săptămâni pare că i-au energizat pe suporterii republicani.