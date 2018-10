Prezența la vot la ora 19.00: 18,87%. Absenteism masiv la referendum în ciuda propagandei

Referendumul organizat sâmbătă și duminică în România a înregistrat un absenteism distrugător pentru cei care și-au pus speranța în modificarea Constituției pentru redefinirea familiei ca uniunea între un bărbat și o femeie. Coaliția pentru familie, care a stat la baza inițiativei cetățenești, s-a dezlănțuit duminică seara, acuzând de-a valma partidele și liderii politici, dar în special PSD, pentru ”maniera superficială și neprofesionistă” în care a organizat referendumul.

20.30 - Biroul Electoral Central a furnizat prezența la vot până la ora 19:00: 18,87 la sută.

Total votanți: 3.450.189

Votanți pe liste permanente: 3.030.871

Votanți pe liste suplimentare: 374.267

Votanți cu urna mobilă: 45.051

Prezenţa la vot în Bucureşti - 14,64%

Cea mai mare prezență la vot a fost în județele:

SUCEAVA - 28,79 % ,

DÂMBOVIŢA - 26,85 % ,

BIHOR - 26,67 % ,

BOTOŞANI - 25,24 % ,

NEAMŢ - 25,06 %.

Cea mai scăzută prezență s-a înregistrat în județele:

COVASNA - 7,89% ,

HARGHITA - 10,25 % ,

TULCEA - 13,34 % ,

CONSTANŢA - 13,73%,

SATU MARE -13,80 %.

Comunicatul Coaliției Pentru Familie:

”Comitetul de Inițiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetățenilor privind revizuirea art. 48 alin. (1) din Constituția României, analizând datele existente până la acest moment pentru fiecare județ, precum și informațiile comunicate de cetățenii implicați în susținerea acestui demers, semnalăm evidența dovedită a faptului că ne aflăm în fața unui boicot generalizat al tuturor partidelor politice care au votat în Parlament legea de revizuire a Constituției României, ce face obiectul prezentului Referendum.

Pentru toți cei care au afirmat în mod fals, într-o campanie de dezinformare fără precedent de la Revoluția din 1989, că acest Referendum este al Partidului Social Democrat și al liderului său, Liviu Dragnea, devine acum evidentă, prin boicotul realizat la nivelul întregii țări de către PSD, falsitatea acestor afirmații.

Acesta este dovedit și prin maniera superficială și neprofesionistă în care Referendumul a fost organizat, astfel încât nici măcar date elementare privitoare la obiectul referendumului nu au fost comunicate publicului românesc.

Trebuie să înțelegem că ne aflăm în situația în care toate îndemnurile la vot ale bisericilor și cultelor creștine din România sunt boicotate de partidele politice, în ciuda declarațiilor oficiale ale liderilor politici ale acestora. Campania masivă de dezinformare a întregului corp electoral român este dusă și astăzi, prin vectori politici, administrativi și mediatici, aflați sub influența partidelor politice.

Atragem atenția partidelor politice că cetățenii români sunt primii care au înțeles acest boicot politic, transmițându-ne efectele sale din fiecare județ din țară, fiind evidentă pentru toată lumea falsitatea declarațiilor publice ale liderilor în raport cu modul în care partidele au acționat în realitate.

Facem un ultim apel să înceteze imediat acest boicot politic generalizat la nivelul întregii țări, pentru că el este îndreptat direct și în primul rând împotriva creștinilor din România.”

Ultimatumul Patriarhului Daniel: să nu fie prea târziu! În satul lui, prezența la vot: 82%. În satul lui Dragnea, sub medie

În satul natal al patriarhului Daniel, Dobrești - care ține de comuna Bara din Timiș - prezența la vot a fost, până duminică la ora 10.00, de 81,81%, potrivit datelor centralizate până acum de Biroul Electoral Central.

De altfel, văzând că există pericol de invalidare, patriarhul a facut un apel la vot catre enoriasi chiar în finalul liturghiei oficiate duminică în Catedrala Patriarhală.

Astfel, la secția organizată în Dobrești, au votat la referendumul pentru familie 13 de alegători înscriși pe lista permanentă și 14 pe lista suplimentară, în condițiile în care pe lista permanentă sunt 33 de persoane. La nivelul întregii comune, prezența la urne este de 50% (129 de votanți, pe listele permanente sunt 258 de oameni), scrie Hotnews.ro.

În comuna natală a lui Liviu Dragnea, Gratia, prezența la vot este de 6,32%, sub media de 7,24% înregistrată pe țară la prima raportare BEC de duminică. Astfel, din cei 2.117 alegători înscriși pe listele permanente, au votat doar 109, plus 25 pe lista suplimentară.

Vazand ca referendumul este in pericol de invalidare, patriarhul Daniel a facut un ultim apel la vot catre enoriasi chiar in finalul liturghiei oficiate duminica in Catedrala Patriarhala.

"Cei care nu ati fost pana acum la vot va rugam sa mergeti ca sa nu fie prea tarziu", a spus PF Daniel, care ca amintit ca el a votat sambata si i-a indemnat pe credinciosi sa-si exercite acest drept. "Va indemnam sa mergeti la vot si sa aveti aceasta onoare, sa aratati libertatea si dreptul acesta, sa primiti binecuvantarea lui Dumnezeu pentru toata lucrarea cea buna. Sa traiti intru multi ani", a spus patriarhul citat de Basilica.

Totodata, PF Daniel a vorbit despre acest demers democratic si in finalul omiliei sale duminicale rostite dupa citirea textului evanghelic:

"Si ieri am incurajat pe credinciosi sa mearga la votul dedicat familiei si am spus ca participarea la vot este un drept, o onoare si o binecuvantare. Astazi repetam aceleasi cuvinte si explicam ca aceasta binecuvantare este o binefacere pentru familie si pentru popor".

Duminica este a doua zi in care romanii isi pot exprima optiunea de vot la referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie.

Absenteismul, compensat prin turism electoral: înghesuială pe listele speciale

În nu mai puțin de cinci județe, românii s-au înghesuit să voteze pe liste speciale. Giurgiu, Vâlcea, Mehedinți, Olt, Teleorman sau Dolj sar bine de media națională și contabilizează zeci de mii de voturi „speciale”.

Votul pe lista suplimentară - alegători care votează în altă localitate decât cea de reședință - la Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituție 2018 se face fără o monitorizare computerizată și lasă posibilitatea votului multiplu - celebrul turism electoral cu autocare și microbuze, în special prin zonele rurale, explică Hotnews.ro.

În mod normal, o pondere ridicată a voturilor pe lista suplimentară s-ar justifica în zonele puternic urbanizate sau centre universitare, însă statistica în timp real a Referendumului din 6-7 octombrie arată că sunt și alte județe campioane la voturi „speciale”. Giurgiu, Vâlcea, Mehedinți, Olt, Teleorman sau Dolj sar bine de media națională și contabilizează zeci de mii de voturi „speciale”.