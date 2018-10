ÎCCJ: Procesul privind dosarul angajărilor fictive a fost amânat pentru 5 noiembrie

Judecarea apelului lui Liviu Dragnea împotriva sentinței date în primă instanță de 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive la DCASPC Teleorman a început cu o amânare după ce mai multi inculpați, printre care și Liviu Dragnea, au motivat că nu au avut timp pentru a-și angaja avocați.

Magistrații de la Înalta Curte au acceptat cererile de amânare și au stabilit pe 5 noiembrie judecarea dosarului.

La condamnarea inițială a lui Dragnea, si procurorii DNA au facut apel si cer o pedeapsa mai mare. Potrivit portalului Inaltei Curti, doua persoane din dosar nu au mai declarat apel. Este vorba despre una dintre secretarele PSD, angajate fictiv la DGASPC Teleorman, Anisa Niculina Stoica, care a fost condamnata la 1 an de inchisoare cu suspendare, si de Bombonica Prodana, fosta sotie a lui Dragnea, care a fost amendata cu 1.000 de lei.

Aproximativ 30 de persoane, majoritatea la vârsta la a treia, au venit să-l susțină pe Liviu Dragnea pe care îl consideră atacat pe considerente politice de către „statul paralel”. Acestia au pancarte pe care se poate citi: „Dragnea, proces politic”, Nu Securitate” și „Fara protocoale”.

Formarea completelor de 5 judecători sunt contestate de către Dragnea și acoliții săi. Fostul avocat al Bombonicai Prodana in acest dosar, Adrian Toni Neacsu, a depus, in urma cu doua saptamani, o plangere la ICCJ, impotriva hotararilor care au stabilit componenta completelor de 5 judecatori in materie penala in anul 2018, scrie Ziare.com.

Neacsu apara in prezent una dintre inculpatele din dosar, Olguta Sefu, fosta sefa in cadrul DGASPC Teleorman.

In document a fost invocata nelegalitatea hotararilor privind desemnarea in complet a unor judecatori care nu au fost trasi la sorti, potrivit legii in vigoare in anul 2017, cand s-a stabilit compunerea celor doua complete de 5 judecatori.

La cererea expresă a lui Dragnea și premierul Viorica Dancila a sesizat, pe 2 octombrie, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR), privind existenta unui posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), privind formarea completelor de 5 judecatori.

CCR anunta ca, pana in data de 16 octombrie, partile implicate in conflictul sesizat de premier pot depune, in scris, punctele de vedere.

Tot la termenul de luni, completul care-l judeca pe Liviu Dragnea are pe masa dosarele unor persoane cunoscute cum ar fi cel al fostului judecator CCR, Toni Grebla - in prezent secretar general al Guvernului, fostului ministru al Educatiei, Mihnea Costoiu, fostului ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, fostului deputat PSD Constantin Adascalitei sau fostului primar al orasului Bacau Romeo Stavarache.