Toader evită să spună cum merge mai departe cu numirea Adinei Florea la șefia DNA

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a evitat, marti dimineata, sa dea un raspuns clar intrebat daca va merge inainte si ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea in functia de procuror-sef al DNA.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a nuanțat, marți dimineață, poziția față de numirea procurorului Adina Florea la șefia DNA, despre care spunea că va derula procedura chiar în absența avizului Secției de procurori a CSM, evitând însă acum să spună ce va face în continuare.

Toader a evitat să răspundă clar jurnaliștilor dacă va merge înainte și îi va trimite președintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a Adinei Florea în funcția de procuror-șef al DNA: "Vedem considerentele si vedem ce vom face mai departe", a spus Toader.

La insistențele jurnaliștilor, dacă nu cumva s-a răzgândit, ministrul Justiției a insistat: „așteptăm considerentele”.

Adina Florea a fost luni audiata de sectia de procurori a CSM, primind aviz negativ. Singurul care a votat pentru Florea a fost chiar cel care a propus-o, adica Toader. Urmeaza acum ca Sectia de procurori sa isi motiveze avizul, acestea fiind considerentele pe care le asteapta ministrul.

Avizul CSM este consultativ (obligatoriu doar de obtinut, nu si de respectat), motiv pentru care Toader anuntase inca de acum cateva saptamani ca, desi se asteapta sa fie negativ, nu va tine cont de el si ii va trimite oricum presedintelui propunerea numirii Adinei Florea.

Cea care vrea sa fie sefa DNA a facut acuzatii grave despre presupuse abuzuri ale procurorilor, acuzand si in fata membrilor CSM ca DNA a facut "vedete inculpati" si i-a plimbat in catuse pe la televizor. Pusa sa explice acuzatiile, Florea a recunoscut ca, de fapt, nu are date si a preluat doar informatii aparute in spatiul public, multe dintre ele lansate de politicieni.

Mai mult, ea a facut si afirmatii extrem de grave pentru un procuror. A spus ca nu a fost niciodata un procuror independent (ulterior a precizat ca s-a exprimat gresit), a laudat modificarile aduse Legilor Justitiei si a precizat ca ea crede ca loialitatea procurorilor trebuie sa fie fata de institutiile statului, inclusiv fata de Parlament.

Florea a afirmat si ca ar fi mers in locul lui Kovesi sa fie audiata intr-o comisie parlamentara si, daca acea comisie i-ar fi cerut, ar fi oferit dosare clasate.

Despre subiecte sensibile - modificarile Codurilor Penale, pozitia Comisiei de la Venetia, a GRECO, criticile a mii de magistrati la adresa reformei din Justitie asa cum se doreste sa fie facuta de catre coalitia de guvernare - Florea a evitat sa isi asume o pozitie, insistand ca "procurorul aplica legea, nu o comenteaza".