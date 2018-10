Toader absentează de la întâlnirea anuală a procurorilor în plin scandal cu Augustin Lazăr

La sedința anuală a procurorilor cu funcții de conducere din Ministerul Public (sefii parchetelor de pe lângă curțile de apel, DNA și DIICOT), convocată de Procurorul general al României, ministrul Justiției a declinat în ultimul moment invitația, motivând cu agenda prea încărcată.

La intalnire era anunțată și prezența ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar miercuri dimineata acesta a anuntat pe Facebook ca nu mai participa.

"Pe data de 8 august 2018, la sediul MJ, se desfasura intrevederea cu procurorul general al PICCJ, procurorul -sef interimar al DNA si procurorul-sef al DIICOT. De comun acord, stabileam ca pe data de 10 octombrie 2018 sa fie organizata intrevederea cu toti procurorii- sefi din Ministerul Public.

La data respectiva nu se cunostea faptul ca pe 10 octombrie, in calitate de Ministrul al Justitiei, voi participa la sedinta de Guvern, si nici faptul ca ma voi deplasa la sediul Comisiei de la Venetia! Cu speranta participarii la intrevederi similare, apreciind rolul Ministerului Public in arhitectura statului de drept, exprim convingerea unor dezbateri clarificatoare!", a scris Toader pe Facebook.

Intalnirea vine intr-un moment tensionat, dupa ce Lazar si Toader au avut mai multe contre in CSM. In acelasi timp, Toader ar trebui sa anunte saptamana aceasta rezultatul evaluarii lui Augustin Lazar.

In acelasi timp, Guvernul si Camera Deputatilor au sesizat Curtea Constitutionala cu posibile conflicte constitutionale. Sunt vizate atat protocoalele SRI-procurori semnate in 2009 si 2016, dar si modul in care Inalta Curte a facut numirile in completul de 5 judecatori.

In plus, pe rolul Parlamentului sunt mai multe inititive legislative controversate, care privesc si protocoalele procurori-SRI, cum ar fi proiectul de respingere a OUG 6/2016, care ar putea duce la o revizuire a sentintelor definitive.