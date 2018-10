Miting în Pța Victoriei pentru aflarea adevărului despre violențele jandarmilor din 10 august

Românii comemorează două luni de la reprimarea violentă a protestului de pe 10 august, soldat cu peste 450 de răniți, printr-un nou miting pentru dreptate și tragerea la răspundere a conducerii Jandarmeriei și a MAI pentru violențele comise împotriva unor protestatari pașnici.

"Pe 10 octombrie iesim la protest in Piata Victoriei din Bucuresti pentru a cere demisia si urgentarea anchetarii si judecarii tuturor persoanelor vinovate de represaliile Jandarmeriei la protestul Diasporei din 10 august din Piata Victoriei din Bucuresti.

Au trecut doua luni si nu avem nicio demisie si niciun vinovat!", se anunta pe pagina de Facebook a evenimentului Cerem vinovatii din 10 august implicati in Jandarmeriada!.

Organizatorii, Reusim pentru Romania, sustin ca au trecut doua luni si exista nicio demisie si niciun vinovat.

"PSD si ALDE doresc schimbarea legislatiei astfel incat actiunile in forta ale Jandarmeriei sa aiba loc mult mai usor, interzicerea manifestarilor publice in preajma cladirilor statului si cenzurarea retelei de socializare Facebook pe care s-au initiat majoritatea protestelor in 2017 si 2018.

Consideram ca principalul vinovat pentru ceea ce s-a intamplat la protestul Diasporei este Liviu Dragnea impreuna cu grupul lui infractional care a pus stapanire pe Guvern, pe Parlament si pe PSD si doreste sa puna stapanire pe toata Romania", au transmis ei.

Amintim ca peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor.