Legea lui Șerban Nicolae, de avertizare a suspecților că sunt interceptați, adoptată

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege, promovat de senatorul PSD Șerban Nicolae, prin care se restricționează masiv condițiile în care se va putea face interceptarea în dosarele penale.

Actul normativ prevede, printre altele, faptul ca persoanele vizate de interceptari trebuie sa fie informate in cel mult 60 de zile, la cerere. In plus, trebuie sa li se spuna cine ii intercepteaza si in ce scop. Conform votului electronic inregistrat pe site-ul Camerei Deputatilor, proiectul a fost votat de toti parlamentarii PSD, ALDE si UDMR prezenti, 10 dintre cei 12 deputati ai minoritatilor si 2 dintre deputatii neafiliati, scrie Ziare.com.

Au votat impotriva toti deputatii USR si aproape toti deputatii PNL, in timp ce aproape toti deputatii PMP s-au abtinut. Au iesit "din front" deputatul PNL Ben Oni Ardelean, care nu a votat impotriva, asa cum au facut colegii lui, ci s-a abtinut, si deputatul PMP Robert Turcescu, care a votat impotriva proiectului de lege, asumandu-si o pozitie clara, spre deosebire de colegii sai de partid.

Fostul premier si lider al PSD Victor Ponta s-a abtinut.

Forma adoptata astazi de Camera Deputatilor nu a fost publicata inca pe site.

Conform Agerpres, proiectul prevede ca "operatorii sunt obligati sa instituie masurile organizatorice, tehnice si de procedura pentru a furniza persoanei vizate informatiile necesare potrivit prevederilor art. 13 si art 16-21 si pentru a asigura transmiterea unui raspuns in legatura cu prelucrarile desfasurate in conditiile prevazute de art. 11 sau in legatura cu notificarea persoanelor vizate in cazul aparitiei unui incident de securitate".

De asemenea, "la cerere, atunci cand legea nu prevede altfel, operatorul comunica persoanei vizate urmatoarele informatii suplimentare: temeiul juridic al prelucrarii, perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal sau, in cazul in care nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili perioada respectiva, daca este cazul, categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, inclusiv din state terte sau organizatii internationale, orice alte informatii suplimentare, in functie de specificul activitatilor de prelucrare, in special atunci cand datele cu caracter personal sunt colectate fara stirea persoanei vizate", mai arata Agerpres.

Legea poate fi atacata la CCR dupa care va fi trimisa la promulgare, presedintele Iohannis avand posibilitatea sa o atace la CCR, sa o retrimita la Parlament sau sa o promulge.

Proiectul de lege a fost depus de senatorii PSD Serban Nicolae si Adrian Diaconu si a trecut de Senat in luna iulie.v