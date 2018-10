OUG pentru sectia de anchetare a magistratilor. Toader: Dosarele de la DNA vor fi preluate

Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta care vizeaza sectia speciala de anchetare a magistratilor, prevazuta in modificarile aduse la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Ministrul Toader a anuntat ca toate dosarele de la DNA, atit cele in curs, cit si cele deja solutionate, vor fi preluate de noua sectie incepind cu data de 23 octombrie.