„Neverland“ - spectacol multimedia la Apollo 111

2018 / 10 / 16

Spectacolul multimedia Neverland, în regia Iuliei Rugină, un one woman show cu actrița Ioana Flora, va avea premiera pe 16 octombrie, de la ora 20, la Apollo 111 Teatrul.

Produs de Asociația Culturală Control N și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, Neverland este construit în jurul unui singur personaj și folosește diverse mijloace de expresie: text, dans, proiecție video, muzică live. Scenariul urmărește viața unei femei de la 16 la 42 de ani, prin prezentarea unor momente distincte din evoluția ei, pe tot parcursul celor 26 de ani, între 1992 și 2018. E o privire pe furiș în intimitatea unei femei, ce îi scoate la iveală traseul emoțional pe parcursul vieții, vulnerabilitatea, fricile, iubirile, raportarea la locul din care provine și o dorință de evadare, cronicizată în timp.

Neverland pune lupa pe unul dintre cele mai discutate fenomene antropologice la nivel mondial, așa numita generație Peter Pan. Deși mai puțin resimțit în societatea românească, oarecum tradiționalistă, generația Peter Pan se referă la acea categorie de vârstă care, potrivit studiilor recente, refuză să își asume normele sociale ce caracterizează de multe ori viața adultă în societățile dezvoltate economic, ajungând la vârste de 30-40 de ani fără să fi bifat realizări precum căsătoria, un job stabil, copii, o casă sau posesiuni materiale importante. Extrem de ancorat în realitatea socială a României prezente, spectacolul propune și o dezbatere antropologică privind rolul femeii în societatea românească post comunistă.

La nivel de formă, spectacolul împrumută foarte multe elemente din cinema. Regizor și scenarist exclusiv de film până la Neverland, Iulia Rugină recunoaște că “e un teritoriu total necunoscut pentru mine și acesta e motivul pentru care mă feresc să spun că Neverland e o piesă de teatru. Neverland e un performance multimedia, gândit și pus în aplicare de o echipă întreagă care provine din film, după o poveste originală, care e scrisă asemenea unui scenariu de cinema și care vorbeste, cred eu, despre generația mea și a Ioanei – a celor care sunt acum in their 30s – 40s. E generația care în adolescență vorbea la telefon cu disc și se uita la video. Neverland e de fapt o reamintire a ceea ce eu cred că e o viață comună. Este, de fapt, un film care se întâmplă pe scenă, pentru că toate elementele de narațiune și de limbaj provin din film, nu din teatru (textul, tipul de joc, realismul, proiecțiile video, sound design-ul). E un perfomance multimedia cu mai mulți actori, dar în care joacă doar unul” .

La rândul său, actrița Ioana Flora, protagonista spectacolului, spune că “Neverland s-a născut dintr-o admirație profesională reciprocă, apoi din nevoia de exprima cumva aceleași gânduri și viziuni. Am pornit la drum de la o idee, evitând să avem un text livrat, gata scris. Am construit acest spectatol de la punctul zero. Textul s-a născut din discuții, fișe de personaje, legături între ele, improvizație, multe povești și întâmplări de care ne aduceam aminte, pentru a deveni, încet, încet, povestea unui om care nu își găsește locul”.

Iulia Rugină este regizor de film (Breaking News, 2017, Alt Love Building, 2015, Să mori din dragoste rănită, 2014, Love Building, 2013, Captivi de Crăciun, 2010) și acesta e primul spectacol de teatru pe care-l montează. Ioana Flora este o actriță cu portofoliu extins în film (Marfa și banii, 2001, Pescuit sportiv, 2009, Periferic, 2010, Domestic, 2012, Acasă la tata, 2015), dar și în teatru. Iulia și Ioana au mai lucrat împreună și pentru cel mai recent lungmetraj semnat de Iulia Rugină, Breaking News (2017).

După premiera de pe 16 octombrie, spectacolul Neverland va putea fi vizionat la Apollo 111 Teatrul în datele de 18 și 19 octombrie și pe 9,10 și 13 noiembrie 2018.