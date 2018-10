Un milion de români sunt afectați de greva generală a transportatorilor auto de persoane

Pe măsură ce negocierile dintre companiile de transport și Ministerul Transporturilor sunt blocate, în cursul de joi, se anunță încetări ale activității în tot mai multe județe, la ora 12 aproape 20.000 de microbuze și autocare fiind trase pe dreapta.

Companiile membre ale Federației Operatorilor Romani de Transport – Fort – au declanșat o grevă generală pe termen nelimitat, în semn de protest față de ordinul emis de ministrul Transporturilor, Lucian Șova, prin care se încearcă o liberalizare a transportului interjudețean de pasageri.

Joi, la ora 9 dimineața, în șase județe nu se mai circula cu microbuzele sau autobuze. Până la ora 12, greva se extinsese în alte 13 județe, printre care: Botosani, Constanta, Iasi, Vaslui, Brasov, Calarasi, Ialomita, Galati, Tulcea, Arad, Satu Mare, Gorj si Valcea.

Potrivit presedintelui Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT), Augustin Hagiu, in urmatoarele ore numarul judetelelor in care transportatorii isi vor intrerupe activitatea va creste. Per total, sustine sursa citata, in cursul zilei de 11 octombrie nu mai putin de 3 milioane de calatorii nu se vor mai efectua. O estimare prealabila a transportatorilor indica faptul ca circa 900.000 de persoane din intraga tara vor fi afectate de greva.

FORT si Confederatia Operatorilor de Transport Autorizati din Romania (COTAR) au anuntat inca de marti organizarea de proteste la nivel national din cauza ordinului dat de Lucian Sova, prin care se doreste liberalizarea transportului interjudetean de persoane. Ulterior, COTAR a anuntat ca renunta deocamdata la manifestatii.

Cea mai contestata masura este scaderea importantei experientei trasportatorului, la licitatiile pentru atribuirea traseelor care urmeaza sa aiba loc peste cateva luni. Practic, această modificare le-ar permite transportatorilor aflati la inceput de drum, dar care au masini noi, sa ia din cota de piata a transportatorilor experimentati. Aceasta nu este insa singura nemultumire a transportatorilor, potrivit lui Adrian Hagiu.

"Stiu ca oamenii sunt afectati, dar ii rugam sa ne inteleaga, in conditiile in care schimbarile pe care ministrul Sova vrea sa le impuna in transportul interjudetean judetean si intrajudetean ii vor afecta si pe ei.

Nu suntem de acord cu ceea ce face acum ministrul Sova, care practic pune carul inaintea boilor.

A vorbit domnul Sova despre liberalizarea pietei. Noi suntem dispusi sa vorbim despre asta. Dar sa o facem asa cum trebuie. Legea cadru (privind reglementarea transportului interjudetean si intrajudetean - n.red.) este acum in Parlament. Sa dezbatem, mai intai, pe marginea acelei legi cadru si apoi sa facem norme de aplicare a ei. Ministrul Lucian Sova vrea sa modifice mai intai normele de aplicare (trecute in Ordinul 980/2011 - n.red.) ale actualei legislatii privind transportul de persoane si sa si le asume in noua forma, in conditiile in care nu are sprijin politic pentru modificarile pe care vrea sa le faca in legislatia privind transportul de persoane", a spus Augustin Hagiu pentru Digi 24.

Liderul FORT a apreciat ca modul in care ministrul Lucian Sova vrea modifice Ordinul 980/2011 va face ca transportatorii sa nu isi mai poata desfasura asa cum trebuie activitatea.

"La licitatie, un transportator este evaluat in baza unor criterii, cum ar fi experienta pe traseu, vechimea parcului auto etc. Domnului ministru Sova vrea sa schimbe legislatia in asa fel incat mai multi operatori sa poata castiga acelasi traseu si sa il acopere simultan. E ca si cum mai multe locomotive ar pleca, din aceeasi gara, la aceeasi ora, pe aceeasi sina. Nu se poate. Nicăieri in Europa nu se intampla asa", a mai spus Augustin Hagiu.

Potrivit acestuia, Lucian Sova vrea sa le permita transportatorilor straini sa castige trasee in Romania, in ciuda faptului ca transportatorii romani nu pot castiga trasee in alte state memebre UE.

Miercuri seara, COTAR a anuntat ca renunta deocamdata sa participe la protest, dar cere o intalnire cu premierul Viorica Dancila.