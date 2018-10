Universitatea din Craiova dezmnite că va semna memorandumul anunțat de MAE rus

Universitatea din Craiova (UCv) dezminte ca ar urma sa semneze un memorandum cu Academia Diplomatica a Ministerului rus de Externe, asa cum a anuntat purtatorul de cuvant al MAE rus, Maria Zaharova.

Zaharova a declarat ca Academia Diplomatica a Ministerului rus de Externe intentioneaza sa creeze o comisie de experti ruso-romana pentru diplomatie publica si dialog stiintific si cultural, urmand sa semneze un memorandum cu Universitatea din Craiova in acest sens, scrie Ziare.com.

Zaharova a mai spus ca astfel se aniverseaza 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre Rusia si Romania, potrivit agentiei de stiri TASS.

Stirea a fost preluata de mai multe publicatii romanesti, asa ca UCv a decis sa clarifice situatia.

"Pozitia UCv fata de declaratia purtatorului de cuvant al Ministerului rus de Externe, doamna Maria ZAHAROVA

1. Universitatea din Craiova nu a semnat si nu intentioneaza sa semneze niciun memorandum cu Academia Diplomatica a Ministerului rus de Externe.

2. Universitatea din Craiova nu are nicio colaborare cu Ministerul rus de Externe sau cu alte institutii din Federatia Rusa, cu exceptia celor universitare:

acord Erasmus+, Actiunea cheie 1- KA107 Mobilitati cu tarile partenere (mobilitati cadre didactice), incheiat cu Ural Federal University, acord care va expira in data de 31 iulie 2019;

acord de cooperare interinstitutionala cu Kazan State Power Engineering University - semnat in anul 2014, in baza caruia nu s-au inregistrat activitati si care va expira in 23 iulie 2019", a transmis universitatea intr-un comunicat de presa remis joi.

In plus, precizeaza institutia de invatamant, aceasta nu a primit nicio solicitare privind semnarea unui memorandum in acest sens.

"De asemenea, ne exprimam stupefactia cu privire la implicarea numelui Universitatii din Craiova in acest comunicat al Ministerului rus de Externe, cu atat mai mult cu cat asemenea acorduri interinstitutionale pot fi semnate doar de rectorul universitatii, dupa aprobarea lor in Consiliul de Administratie si in Senatul universitar.

Pana in acest moment, Universitatea din Craiova nu a primit nicio solicitare referitoare la semnarea unui Memorandum cu Academia Diplomatica a Ministerului rus de Externe", adauga Universitatea din Craiova.

Precizam in context ca un "Seminar Diplomatic International" dedicat aniversarii a 140 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice dintre Rusia si Romania va avea loc luna aceasta, in data de 15.

Evenimentul este organizat de Academia Diplomatica a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, cu sprijinul Centrului Rus pentru Stiinta si Cultura din Bucuresti, Ambasada Rusiei in Romania si Fondul Civic International "Rossiiski Fond Mira" ("Fundatia Rusa pentru Pace").

