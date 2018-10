Caracterizarea făcută de Adrian Țuțuianu care a reușit să-l enerveze pe Andrușcă : E atât de prost că nu poate urmări 5 minute ce se discută

Dănuț Andrușca dă dovadă de consecvență: Nu mă mișc de pe scaunul de ministru

Ministrul Economiei, Dănuț Andrușca, care evită să vorbească în public din motive lesne de înțeles, a transmis totuși un mesaj războinic pe Facebook și afirmă că „nu va ceda” la atacurile nedemne din ultimul timp și care, presupune el, (intuiție uimitoare n.r.) că vor continua

Mascota Guvernului Dăncilă, ministrul Economiei, afirmă că ceea ce se spune despre el sunt atacuri politice sau personale, care provin dintr-o „zonă gri” (crepusculară n.r.) și reprezintă „grupuri diverse de interese”, fiind doar niste „sobolăneli” (cine a mai vorbit de șobolani? n.r.).

Andruscă mai face o descoperire de excepție: Toate aceste atacuri sunt îndreptat împotriva cărora îl susțin pe liderul suprem Liviu Dragnea (care se zbate de ceasul morții să scape de pușcărie și de confiscarea averii n.r.) a scris ministrul Economiei.

Toți care își vor mai permite să vorbească despre excepționalele performanțe ale ministrului Economiei va fi chemat în instanță pentru a da socoteală, amenință războinicul de Neamț, Andrușca.

"In spatiul public au aparut, si sunt convins ca vor continua sa apara, o serie intreaga de atacuri la adresa mea. Unele sunt politice, altele sunt personale. Toate vin, insa, din zone gri si reprezinta diverse grupuri de interese.

Nu voi ezita sa-mi apar onoarea si demnitatea, inclusiv in instanta de judecata, impotriva tuturor celor care abuzeaza de decenta mea si folosesc tot felul de injurii", a scris ministrul Economiei pe Facebook.

El precizeaza, totodata, ca probabil este o "coincidenta" faptul ca aceste atacuri au aparut dupa ce luni a "demascat" acest mod de a face politica. Luni a fost dezbatuta in Camera Deputatilor motiunea simpla pe Economie initiata de liberali, document care a fost respins, insa, miercuri.

"Cand am vorbit in plenul Camerei Deputatilor despre 'sobolaneli', exact la acest tip de atacuri ma refeream. Poate este coincidenta ca tot acest spectacol a inceput exact dupa ce am demascat, luni, acest mod de a face politica.

E clar ca am deranjat pe cineva sau pe mai multi. Repet, sunt un om bine-crescut si cu frica de Dumnezeu, dar asta nu inseamna ca voi tolera la nesfarsit toate insultele din spatiul public care se vehiculeaza la persoana mea. Nu spun asta ca o amenintare, ci ca o avertizare!", subliniaza Danut Andrusca.

Pe de alta parte, ministrul Economiei scrie ca toate aceste atacuri recente nu-l au drept miza principala pe el, ci vizeaza grupul celor care au decis sa-l sustina pe presedintele PSD, Liviu Dragnea.

"Spre deosebire de cei care le-au comandat si le executa, eu sunt si voi ramane un jucator de echipa. La final, o concluzie: nu ma voi lasa intimidat de reprezentantii acestor grupuri de interese. Nu ma pot ei denigra, cat pot eu rezista (ca tot este aceasta sintagma la moda prin Romania) ", sustine ministrul Economiei.

Caracterizarea făcută de Adrian Țuțuianu care a reușit să-l enerveze pe Andrușcă : E atât de prost că nu poate urmări 5 minute ce se discută

Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat, miercuri, ca Danut Andrusca nu este potrivit pentru postul de ministru al Economiei si a adaugat ca este pregatit sa mearga in instanta daca va fi chemat de catre acesta din urma pentru a raspunde in legatura cu afirmatiile pe care le-a facut redate in stenogramele aparute in presa.

"Eu cred ca domnul ministru Andrusca nu este potrivit pentru postul de ministru al Economiei, cred ca este datoria noastra sa semnalam aceasta chestiune si sa cerem, ca oameni politici responsabili, imbunatatirea actului de guvernare, imbunatatire care se poate realiza doar prin oameni cu calitati profesionale certe", a precizat Tutuianu, la Palatul Parlamentului.

Intrebat cum raspunde unui comunicat al ministrului Economiei, in care se arata ca analizeaza declaratiile lui Adrian Tutuianu si ia in calcul sa-l dea in judecata, senatorul social democrat a declarat: "Expresia nu-mi apartine mie (e prost, ca nu poate sa asculte nici cinci minute - n.red.), apartine unui om din Ministerul Economiei, dar nu am nicio indoiala ca exista un anume suport pe acest subiect.

Daca dansul vrea sa faca un asemenea gest, va asigur ca voi merge in instanta, stiu sa ma apar, sunt avocat de meserie si stiu foarte bine ce vorbesc ".

Intrebat daca are aceeasi parere despre ministrul Economiei, Tutuianu a raspuns afirmativ.

In presa au aparut mai multe stenograme dintr-o sedinta de partid in care vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu il critica pe ministrul Economiei, Danut Andrusca.