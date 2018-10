Țuțuianu se laudă că-l va chema la ordin pe șeful poliției locale: s-a luat de edilii PSD

O nouă înregistrare a apărul în presa locală, în care vicepreședintele PSD Adrian Țuțuianu le explica primarilor din Dâmbovița că o să-l cheme pe șeful Poliției să-i ceară explicații despre anumite dosare penale în care victime sunt edilii PSD din județ.

”Oprește (n.r. Poliția) pe aștia de la presă care ne însoțeau. Ei spun: Domne’, suntem cu domnul Țuțuianu! Nu ne interesează pe noi!(a răspuns polițistul - n.r.). Astăzi o să-l chem (pe șeful Poliției - n.r.) și eu să-l întreb: e corect că l-au oprit pe ăla de la presă, dar de exemplu, primarul din Vișinești, bătut măr de unul care are oi, în urmă cu două săptămâni, de ce nu are dosar ală? Nu că am eu ceva cu cineva! Bă, dar când îl bați pe un primar, când îi tai patru cauciucuri de la mașină într-o singură zi, unde-i Poliția română? Aseară, primarul de la Gura Foii! Unul beat se duce să-l omoare în casă. Primarul a sunat pe 112. A plecat un milițean de la Găești, a ajuns la Gura Foii și a găsit unul cu căruța de lemne pe drum. I s-a părut mai suculent ală! Lasă-l dracu pe primar să-l omoare!”, spunea Țuțuianu în fața primarilor din Dâmbovița, potrivit înregistrării publicate de postul de televiziune MDI TV din Târgoviște.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a negat că șeful instituției sau înlocuitorul acestuia ar fi fost chemați de Adrian Țuțuianu pentru a da explicații.

”Șeful Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, comisar șef de poliție Zepiși Danil, nu a fost sunat sau chemat niciodată în legătură cu aspectele sesizate în articolul de presă”, anunță IPJ Dâmbovița într-u n comunicat de presă.

Mai mult, potrivit sursei citate, până la data de 31 august, șeful Inspectoratului, comisar șef de poliție Zepiși Danil, a fost în concediu medical.

„În acea perioadă, adjunctul șefului I.P.J Dâmbovița, comisar șef de poliție Păun Sorin, a fost lăsat la comanda Inspectoratului, prin dispoziție. De asemenea, nici acest ofițer de poliție nu a fost sunat sau chemat în legătură cu aspectele sesizate în articolul de presă”, se mai arată în comunicatul IPJ Dâmbovița, citat de Mediafax.