Ministerul Justiției a transmis la CSM, vineri seară, proiectul de OUG pe legile justiției

Ordonanța de Urgență pe legile justiției a ajuns vineri seară la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru avizare, au confirmat, pentru Mediafax surse judiciare.

Toader va da OUG pentru legile justitiei. Sedinta extraordinara de guvern luni dimineata

O sedinta extraordinara a guvernului Dancila este programata pentru luni dimineata in scopul de a adopta o ordonanta de urgenta care sa modifice Legile Justitiei, cele de abia modificate de Parlament, potrivit unor surse citate de Digi 24.

Sedinta ar putea avea legatura cu discuția pe care avut-o joi Tudorel Toader cu reprezentati ai Comisiei de la Venetia, unde s-ar fi angajat sa promoveze o astfel de OUG, desi ministrul nu a comunicat nimic oficial dupa aceasta intrevedere.

Tudorel Toader nu a vorbit despre rezultatul intrevederii de joi, dar potrivit unui comunicat de pe site-ul Comisiei”: Dl Toader a prezentat posibilul continut al unei viitoare ordonante de urgenta in domeniul Justitiei care va aborda, printre altele, unele dintre problemele ridicate in Opinia Preliminara emisa in data de 13 iulie si care se va afla pe agenda viitoarei sesiuni a Comisiei de la Venetia, care va avea loc pe 19 octombrie”.

Ar putea fi deci vorba despre punerea in acord a Legilor Justitiei, recent modificate de Parlament, cu recomandarile Comisiei.

Pe de alta parte, daca luam in considerare declaratiile de pina acum , Tudorel Toader ar putea sa modifice doar prevederile referitoare la pesnsionarea anticipata a magistratilor, nu si celelalte articole care au fost criiticate de Comisia de la Venetia si de Comisia Europeana. Este vorba despre articolele care reduc atributiile presedintelui in ceea ce priveste numirile procurorilor sefi, de la PICCJ, DNA si DIICOT.



In acelasi timp insa, vineri, presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa promulge Statutul Magistratilor, exact legea prin care i se reduc atributiile, ultima dintre cele trei legi ale Justitiei care au fost modificate de Parlament, generand un urias scandal si masive proteste de strada. Legea a fost contestata de mai multe ori la CCR, atat de seful statului, cat si de Inalta Curte si de partide din Opozitie.



Dupa promulgarea de vineri, Guvernul poate da OUG pentru a schimba noile legi, toate fiind in vigoare dupa publicarea in Monitorul Oficial.