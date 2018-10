Studiu Banca Mondială: Viitor sumbru dacă nu schimbăm rapid ceva în educație

Nou - născuții din Romania de astăzi vor avea o productivitate de 60%, când vor creste, față de cât ar putea avea daca ar beneficia de servicii de educație si sănătate de o calitate adecvata, potrivit unui studiu al Băncii Mondiale (BM), transmis vineri.

Romania s-a clasat pe locul 67 in noul Index al Capitalului Uman (HCI), lansat de Grupul Bancii Mondiale si transmis vineri, in urma unor tari cu venituri mult mai mici pe cap de locuitor, cum ar fi Ucraina (50), Albania (56) si Georgia (61).

"Scorul Romaniei - la 0,6 - inseamna ca nou-nascutii din Romania de astazi vor avea o productivitate de doar 60%, cand vor creste, fata de cat ar putea avea daca ar beneficia de servicii de educatie si sanatate de o calitate adecvata. Ingrijorator, intre 2012 si 2017, valoarea HCI pentru Romania a scazut de la 0,63 la 0,60", se subliniaza intr-un comunicat de presa al BM.

Indexul HCI este alcatuit din cinci indicatori: probabilitatea de supravietuire pana la varsta de cinci ani; anii de scolarizare preconizati ai copilului; calitatea invatarii; procentul din cei care astazi au varsta de 15 ani care vor supravietui pana la varsta de 60 de ani; proportia copiilor care nu sufera de deficiente de crestere.

"Indexul Capitalului Uman evidentiaza faptul ca Romania trebuie sa investeasca in sanatatea si educatia cetatenilor sai, daca doreste sa ramana competitiva pe termen lung", a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de Tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria.

Scorurile sunt calculate pentru 157 de tari participante, fapt ce permite realizarea unui clasament al potentialului capitalului lor uman, potrivit BM. Singapore, cu un scor HCI de 0,88 (pe o scara de la zero la 1), a fost in fruntea listei, in timp ce primele 20 de locuri au fost dominate de statele membre ale Uniunii Europene.

"Locul pe care Romania este clasata reflecta necesitatea urgenta a unor masuri care sa conduca la imbunatatirea rezultatelor in domeniul sanatatii si educatiei: un copil din Romania se poate astepta la 12,2 ani de invatamant prescolar, primar si secundar pana la varsta de 18 ani. Prin comparatie, un copil din Franta se poate astepta la 14 ani. Si mai ingrijorator, cand anii de scolarizare sunt ajustati pentru calitatea invatarii, Banca Mondiala estimeaza ca un copil din Romania beneficiaza numai de 8,8 ani de scolarizare: un decalaj de invatare de 3,4 ani, cel mai mare decalaj din UE. In mod similar, procentul persoanelor in varsta de 15 ani care vor supravietui pana la varsta de 60 de ani este de numai 87%, fata de, de exemplu, 91% in Croatia si 95% in Suedia", se detaliaza in documentul de presa al BM.

HCI face parte din Proiectul privind Capitalul Uman, lansat de BM pentru a stimula si sprijini liderii nationali sa prioritizeze investitiile in capitalul uman. Obiectivul initiativei este de a accelera progresul catre o lume in care toti copiii ajung in scoala bine hraniti si pregatiti sa invete, unde se pot astepta sa primeasca un invatamant de calitate si pot intra pe piata muncii fiind adulti sanatosi si productivi.

"Banca Mondiala se angajeaza sa ajute autoritatile romane in eforturile lor de a investi mai mult si de a investi mai inteligent in capitalul uman, in sistemele de sanatate eficiente si in programe educationale de calitate", a mai sustinut Proskuryakova.

BM si-a deschis biroul in Romania in 1991, iar, de-atunci, a acordat peste 13,6 miliarde de dolari in imprumuturi, garantii si subventii in toate sectoarele economiei romanesti, portofoliul actual incluzand imprumuturi de investitii, activitati analitice si asistenta tehnica in sprijinul reformelor prioritare ale Romaniei.