Kelemen Hunor: Uniunea Europeană, din punct de vedere politic și militar, este foarte slabă

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, în cadrul ședinței Consiliului Reprezentanților Unionali (CRU) de la Miercurea Ciuc, că Uniunea Europeană este relativ puternică în domeniul economic, însă este foarte slabă din punct de vedere politic și militar, transmite Agerpres.

“Uniunea Europeană este relativ puternică din punct de vedere economic, este în competiție cu SUA, cu China, cu Rusia. Este într-o competiție în care nici o țară, de una singură, nu va putea avea succes. Uniunea Europeană, din punct de vedere politic, este foarte slabă. Degeaba este puternică din punct de vedere economic dacă nu există, din punct de vedere militar, dacă astăzi este în incapacitatea de a lua niște decizii doar pentru că o birocrație crede că știe mai bine ce îi trebuie unei comunități minoritare. Da, este nevoie de o reformă, pentru această reformă este nevoie de reprezentanți, această reformă nu trebuie reprezentată din sală, ci din ring, de pe front. Vrem să protejăm tot ce este bine, subvențiile agricole, spre exemplu”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.

Liderul UDMR a spus că, imediat după aderarea României, așteptările maghiarilor față de Uniunea Europeană au fost foarte mari, motiv pentru care și dezamăgirile sunt mari, în special în domeniul politicii legate de drepturile minorităților.

“Anul viitor vor fi alegerile europarlamentare. În 2007, când România a aderat la Uniunea Europeană, atunci practic s-a înfăptuit un vis. UDMR și marea majoritate a comunității maghiare din România, imediat după 1989, a avut foarte multe așteptări, a fost de acord cu foarte multe pe care le-am făcut. România trebuia să adere la Comunitatea Europeană, atunci, astăzi Uniunea Europeană, la NATO (…) Pe de altă parte, experiența noastră istorică ne-a arătat că dinspre Est n-a venit niciodată stabilitate, bunăstare, dar nici libertate. Așteptările noastre față de UE au fost foarte mari, incomensurabile, motiv pentru care și deziluziile noastre sunt egale, proporționale. Lucrurile nu au evoluat, poate, așa cum am dorit, în privința drepturilor minorităților, pași importanți înainte nu au fost făcuți, așa cum am fi dorit noi, dar totuși considerăm că în ultimii 10-11 ani de când suntem membri ai Uniunii Europene și în aceste chestiuni am făcut față situațiilor’, a arătat liderul UDMR, potrivit traducerii oficiale.

Potrivit lui Kelemen Hunor, aderarea la structurile europene are avantaje foarte mari și succese în anumite domenii, cum ar fi agricultura, și că de aceea trebuie să se găsească parteneri, astfel încât problema minorităților autohtone din Europa să fie menținută în actualitate.

“Trebuie să participăm, să fim și noi cei care modelează. Nu cred că în Parlamentul European noi vom rezolva problemele UE, dar așa cum UE este formată din părți mici, mărunte, din națiuni, din comunități, din regiuni, trebuie să fim atenți la cum funcționează fiecare particulă a UE, trebuie să luăm în considerare și punctele de vedere ale acestor părți mici, dacă vrem să reprezinte întreaga UE. Colegii noștri, în UE, reprezintă anumite principii. Noi putem produce o schimbare doar dacă suntem acolo, putem lupta pentru cineva sau ceva doar dacă suntem pe front. și cred că astfel trebuie să privim noi Uniunea Europeană”, a subliniat Kelemen Hunor.