Dragnea și Tăriceanu aproape să scape de dosare: Inițiativa lor intră în plenul Senatului

Comisia juridică a admis cu amendamente proiectul legii inițiat de Dragnea și Tăriceanu privind declasificarea hotărârii CSAT din 2005 privind combaterea corupției, fraudei și spălării banilor, precum și a tuturor documentelor ce conțin informații clasificate obținute în baza acestei decizii.

"Persoanele care se considera vatamate intr-un drept ori intr-un interes legitim, de efectele produse de documentele prevazute la articolul 1 au posibilitatea, in termen de trei ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa se adreseze instantelor competente pentru constatarea incalcarii drepturilor si libertatilor fundamentale si repararea prejudiciului suferit", prevede modificarea adusa articolului 4, de unul dintre initiatorii proiectului, deputatul PSD, Mircea Draghici, conform Mediafax.

Față de proiectul inițial înregistrat la Senat, în care persoanele îndreptățite se puteau adresa instanțelor de judecată era de șase luni, acum s-a ajuns la 3 ani.

Senatorul USR, George Dirca, membru in Comisia Juridica, a sustinut ca termenul de trei ani este unul "foarte generos pentru o revizuire".

De asemenea, o alta modificare adusa propunerii legislative se refera la revizuirea documentului.

"Cauzele in care au fost pronuntate hotarari definitive si in care au fost administrate probe prin mijloace tehnice speciale, in perioada de existenta a documentelor prevazute la articolul 1 si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, sunt supuse revizuirii. Competenta revine primei Instante care a solutionat fondul cauzei", prevede articolul 5.

Comisia Juridica a Senatului a adoptat, in sedinta de luni, initiativa legislativa cu amendamente cu patru voturi 'pentru' si doua 'impotriva'. Astfel, propunerea legislativa ar putea intra pe ordinea de zi pentru dezbatere si vot in plenul de luni al Senatului.

Pe 29 iunie, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si deputatul Mircea Gheorghe Draghici au depus pentru dezbatere si adoptare propunerea legislativa pentru declasificarea hotararii CSAT nr. 17/2005 privind combaterea coruptiei.

Proiectul a fost inregistrat in procedura de urgenta, Senatul fiind prim for sesizat, camera decizională fiind Camera Deputatilor.

Legea odată adoptată nu doar că-i va salva de orice condamnare pe Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, dar vor putea să fie „albiți” de toate condamnările anterioare și să primească și despăgubiri din partea statului român.

Initiativa legislativa prevede desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA, astfel incat, apoi, persoanele care se considera prejudiciate sa poata cere revizuire de sentinte, anulare de probe si despagubiri.

Atat Dragnea, cat si Tariceanu ar beneficia direct de acest lucru. Liviu Dragnea ar putea cere revizuirea condamnarii in dosarul Referendumului si ar afecta si desfasurarea procesului in cazul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, unde seful PSD a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare.

Totodata, in sute de dosare de coruptie solutionate cu sentinte definitive se va putea cere revizuirea.