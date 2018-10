Tudorel Toader tine cu dintii de Adina Florea, respinsa de CSM. Ce poate face Iohannis

In pofida criticilor severe din avizul negativ dat de CSM, ministrul Justiției, Tudorel Toader, insista in continuare pentru numirea Adinei Florea la sefia DNA, trimitând luni președintelui Iohannis propunerea.

Tudorel Toader,care a spus inca inaintea avizului CSM ca nu va tine cont de el, face mutarea la doar citeva zile după ce seful statului a fost obligat sa promulge legea 303 privind statutul magistrtilor, lege care îi stirbeste din atributiile privind numirea procurorilor sefi in functie.

Astfel, potrivit noii legi privind statutul magistraților, presedintele poate respinge o singură dată, motivat, o propunere venită de la ministrul Justiției. Cu alte cuvinte, dacă Klaus Iohannis refuză numirea Adinei Florea la șefia DNA, va fi obligat să accepte viitoarea propunere, indiferent de persoana propusă.

In acest punct Guvernul Dancila nu a tinut cont nici de recomandarile Comisiei de laVenetia, deoarece luni a promulgat Ordonanta de urgenta prin care se modifica legile justititiei. OUG a ignorat una dintre cele mai importante recomandari ale Comisiei, care se referea exact la modalitatea de numire a sefilor parchetelor. De altfel, in conferinta de presa in care anuntat adoptarea OUG, Toader s-a si laudat ca nu a cerut ”vreo aprobare de la Comisia de la Venetia”.

În motivarea avizului negativ, CSM a criticat dur prestația Adinei Florea, propusă de Tudorel Toader la șefia DNA. Secția de procurori a Consiliului, a explicat că afirmația Adinei Florea – ”Eu nu am fost niciodată procuror independent” – nu a fost o simplă eroare. De asemenea, CSM a mai subliniat că Florea are o rezistenţă scăzută la stres, o capacitate de analiză şi sinteză reduse, sincope privind onestitatea şi imparţialitatea și superficialitate.

Adina Florea a primit pe luni octombrie aviz negativ de la CSM pentru șefia DNA. Avizul este consultativ, ministrul Tudorel Toader declarând că nu va ține cont de poziția CSM. Avizul negativ a fost adoptat cu votul de 6-1, printre cei care au votat numărându-se și ministrul Tudorel Toader, cel care a propus-o ca șefă a DNA.