Marieta Safta, mâna dreaptă a lui Toader, a demisionat din funcția de secretar de stat

Marieta Safta, secretar de stat in Ministerul Justitiei, a demisionat luni dimineata, a confirmat in exclusivitate pentru Ziare.com ministrul Tudorel Toader.

El anuntase dupa sedinta de guvern in care a fost adoptata OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei ca un secretar de stat din minister a demisionat, fara a spune si numele sau. "Noi avem la Ministerul Justitiei doi secretari de stat, doua doamne secretar de stat care sunt detasate. Pentru a elimina orice suspiciune, una dintre ele si-a dat demisia in aceasta dimineata", a subliniat Toader, fara sa precizeze numele acesteia.

Ulterior, intrebat direct care este este numele secretarului de stat din Ministerul Justitiei care a demisionat, Toader a refuzat din nou sa spuna si a plecat.

Safta este considerata eminenta cenusie a ministerului condus de Tudorel Toader. Ea este conferentiar universitar si ocupa functia de prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala.

La Ministerul Justitiei, Safta coordona mai multe directii importante, cele care priveau emiterea sau avizarea de acte normative: Directia de elaborare acte normative, Directia avizare acte normative, Directia afaceri europene si drepturile omului, Directia de drept international si cooperare judiciara si Directia de prevenire a criminalitatii.

Ziare.com a dezvaluit ca OUG de modificare a Legilor Justitiei este facuta si pentru ca Tudorel Toader sa-si pastreze in minister doi dintre secretarii de stat: pe judecatoarea Mariana Mot si pe prim magistratul asistent CCR Marieta Safta.

In noua forma a Legii 303/2004 privind statutul magistratilor se arata ca judecatorii si procurorii nu pot fi detasati in functii de demnitate publica. OUG amana intrarea in vigoare a acestei prevederi pana pe 15 octombrie 2019.

Decizia CCR

Noile prevederi au venit dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit prin decizia 45/2018 ca magistratii "nu pot desfasura activitati specifice celei de legiferare sau de organizare si punere in aplicare a legii pe calea actelor administrative".

De asemenea, Curtea Constitutionala a decis ca "judecatorii/procurorii nu pot fi numiti/detasati in functii de demnitate publica pentru ca isi asuma un rol diferit celui de infaptuire a justitiei, componenta politica/administrativa preluata evidentiind, in realitate, o noua functie exercitata concomitent cu detinerea calitatii de judecator/procuror" (paragraful 102 din Decizia CCR252/2018).

