Protestatarii #rezist vor să-și caute dreptatea la CEDO: Ne iau dreptul la protestul spontan

Asociația Evoluție în Instituție consideră că statul român încalcă drepturile omului pin decizia luată luni de ÎCCJ privind adunările publice și au anunțat că vor să se adreseze CEDO.

Reprezentantii asociatiei spun ca ICCJ a limitat, prin aceasta decizie, dreptul cetatenilor de a protesta spontan si ofera posibilitatea Jandarmeriei de a practica abuzuri prin amenzi mari si prin interventia in forta, chiar daca este un protest pasnic.

"Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia de astazi, a limitat dreptul cetatenilor de a protesta spontan! (...) Astfel, caracterul spontan al protestului, care aparea stipulat pana acum in art. 3 din Legea 60/1991, nu mai este valabil, chiar daca adunarea publica se desfasoara in exteriorul unei institutii de interes public. Practic, a dat unda verde Jandarmeriei sa scrie amenzi si sa intervina in forta in cazul in care protestul nu este declarat, chiar daca este unul pasnic.

Astfel, manifestatiile ce se desfasoara in urma unei decizii cu puternic impact emotional, asa cum a fost cel din noaptea OUG 13, nu mai pot avea loc. Intr-o tara precum Romania, unde exista risc de Ordonante de Urgenta, unde partidul de la guvernare ataca zilnic statul de drept, spontaneitatea adunarilor publice nu pare sa mai fie permisa", transmite Asociatia Evolutie in Institutie.

Asociatia reproseaza inclusiv faptul ca unele proteste fata de coalitia de guvernare nu pot avea loc din cauza unor ONG-uri care de fapt nu exista, dar au declarat protest inr-o anumita zi.

Reprezentantii grupului atrag atentia ca era necesara o modificare a legii, dar in sensul imbunatatirii ei, nu prin restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale.

Orice adunare publica trebuie declarata prealabil daca aceasta se desfasoara pe drumuri publice, in piete sau in apropierea institutiilor, fie ele publice sau private, a decis luni Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), admitand un recurs in interesul legii.