Toader s-a lăudat degeaba că Alina Florea va fi șefă la DNA. O decizie CCR i se opune

Ministrul Justiției nu va putea să ceară o numească și a doua oară, tot pe Adina Florea la șefia DNA, dacă prima dată va fi refuzat. Se opune chiar o decizie a CCR, pe care a votat-o chiar el când era judecător constituțional.

Tudorel Toader a transmis, luni, la Palatul Cotroceni propunerea sa pentru functia de procuror sef al DNA, in persoana Adinei Florea, in ciuda avizului consultativ negativ dat cu un vot zdrobitor de Sectia de procurori a CSM, scrie Ziare.com.

"Este un principiu general care spune ca unde legea nu distinge nici noi nu putem adauga. Prin urmare, nu scrie nicaieri ca a doua propunere trebuie musai sa fie altcineva", a declarat Tudorel Toader intr-o emisiune la Antena3.

Tudorel Toader este, insa, contrazis de o decizie adoptata in februarie 2008 de Curtea Constitutionala.

Este vorba despre celebrul caz al Noricai Nicolai, propusa de premierul de la acea data, Calin Popescu Tariceanu, pentru functia de ministru al Justitiei, si respinsa de presedintele Traian Basescu.

Curtea Constitutionala a fost sesizata atunci de seful Executivului, fiind solicitata sa solutioneze conflictul constitutional aparut intre cele doua institutii.

"In ceea ce priveste posibilitatea primului-ministru de a reitera prima propunere, Curtea urmeaza sa constate ca aceasta posibilitate este exclusa prin chiar faptul neinsusirii propunerii de catre presedintele Romaniei. Asadar, primul-ministru are obligatia sa propuna pentru functia de ministru o alta persoana (...)

Presedintele Romaniei poate refuza, o singura data, motivat, propunerea primului-ministru de numire a unei persoane in functia vacanta de ministru. Primul-ministru este obligat sa propuna o alta persoana", se arata in decizia nr. 98/2008, adoptata cu majoritate de voturi de Curtea Constitutionala.

Membru al CCR la acea data, Tudorel Toader a fost unul dintre cei doi judecatori constitutionali care au semnat o opinie separata, considerand, printre altele, ca "dreptul consacrat in favoarea presedintelui Romaniei de a putea sa refuze, o singura data, motivat, propunerea primului-ministru de numire a unei persoane in functia vacanta de ministru, urmat de obligatia impusa acestuia de a propune o alta persoana, reprezinta, in opinia noastra, un pas semnificativ de la arhitectura constitutionala semiprezidentiala spre o republica prezidentiala".

Invitat de Ziare.com sa comenteze pozitia exprimata de Tudorel Toader in cazul numirii Adinei Florea la sefia DNA, fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a confirmat ca in lege nu este prevazuta explicit desemnarea unei alte persoane dupa refuzul presedintelui, dar a facut trimitere la practica CCR.

"Logica juridica spune ca, daca in lege scrie ca o propunere poate fi respinsa, inseamna ca a doua oara trebuie sa vina cu o alta propunere, nu cu aceeasi. Este si practica CCR. Avem decizia din februarie 2008, cand domnul Toader era membru in CCR. Dansul a avut o opinie separata, dar Curtea a decis cu majoritate de voturi ca trebuie sa se vina cu o alta persoana. Domnul Toader, care obisnuieste sa invoce mereu Curtea Constitutionala, ar trebui sa o invoce si cand nu e in favoarea spuselor lui", a declarat Augustin Zegrean pentru Ziare.com.