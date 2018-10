Kovesi nu pleacă de la Parchetul General pentru că are vechimea impusă de OUG a lui Toader și e procuror DIICOT

Procurorul Laura Codruța Kovesi, fostă șefă a DNA, va putea rămâne la Parchetul General și în condițiile impuse prin OUG adoptată luni de guvern. Kovesi este procuror DIICOT şi are vechimea necesară de 10 ani în profesie.

“Atâta vreme cât face parte din DIICOT, care este o direcţie a PICCJ, ea are grad de PICCJ. Dacă ar pleca din DIICOT, ar fi într-adevăr o problemă şi nu ar mai putea activa la PICCJ pentru că ar avea doar grad de parchet de tribunal, nu cel puţin de parchet de curte de apel, aşa spune ordonanţa lui Tudorel”, explică G4Media care citează surse autorizate.

Ce spune Ordonanţa lui Tudorel Toader. “La articolul 44, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (3 indice 1), cu următorul cuprins:

(3 indice 1) Pentru a fi numiţi în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, cel putin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător, cel puţin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel şi să fi fost declaraţi admişi în urma unui concurs organizat de către Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii” (…)

Alineatul (3) al articolului 79 indice 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii trebuie să nu fi fost sancţionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, o vechime de cel puţin 10 ani în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi în urma interviului organizat de comisia constituită în acest scop (…)

Alineatul (2) al articolului 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Pentru a fi numiţi în cadrul Direcţiei Naţionale Anticoruptie, procurorii trebuie să nu fi fost sanctionaţi disciplinar, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproşabilă, cel putin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declaraţi admişi in urma unui concurs susţinut în faţa Secţiei de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (….)

Art. VIII – Procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi în cadrul celorlalte parchete, rămân în funcţie în cadrul acestora, numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în ordonanţa lui Tudorel Toader de modificare a legilor de modificare a legilor Justiţiei.

Toader vrea să scape de Kovesi și de la Parchetul General: După OUG nu mai poate rămâne

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, luni seara, la Antena 3, ca, urmare a OUG adoptate de Guvern pentru modificarea Legilor Justitiei, Laura Codruta Kovesi, daca are gradul de procuror la Parchetul de pe langa tribunal, nu poate ramane la Parchetul de pe langa Inalta Curte.

"O deficienta a Ministerului Public este ca avem multi procurori detasati si delegati. In OUG de azi, e un articol care spune ca procurorii care la data ordonantei de urgenta desfasoara activitatea in alt parchet raman in acel parchet in conditiile legii", a precizat Toader, scrie Ziare.com

"Spuneti ca acest fapt (numirea Codrutei Kovesi la Parchetul ICCJ - n.r.) este o sfidare, eu nu va contazic, dar domnul Lazar poate spune ca e normal, ca valorifica bogatele experiente dobandite in managementul parchetelor de rang inalt. Pentru procurorii de la DNA, DIICOT sunt niste conditii, de vechime in profesie, sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna conduita, sa aiba o pregatire buna s.a.m.d., la procurorii PICCJ nu era prevazut decat criteriul vechimii in munca, niciun alt criteriu care sa completeze vechimea.

Prin OUG, am introdus un alineat nou in care spunem ca, pentru a fi numiti in cadrul PICCJ, procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o pregatire buna profesionala, o conduita morala ireprosabila si gradul profesional egal cu cel corespunzator Parchetului de pe langa Curtea de Apel", a mai declarat ministrul Justitiei.

Tudorel Toader a precizat ca un procuror nu poate ajunge in varful ierarhiei daca nu a parcurs toate treptele - parchet pe langa judecatorie, parchet pe langa tribunal, parchet pe langa curte de apel si PICCJ.

"Cazul pe care-l spuneti (al Codrutei Kovesi - n.r.), nu stiu. Daca are gradul de tribunal, nu poate sa ramana la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru simplul motiv ca ar sari de la tribunal peste Curtea de Apel si s-ar duce la Parchetul de pe langa Inalta Curte", a spus ministrul Justitiei.

Pe 11 iulie, procurorul general, Augustin Lazar, a decis delegarea Laurei Codruta Kovesi, fosta sefa a DNA, in functia de procuror la Serviciul de indrumare si control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, incepand cu aceeasi data.