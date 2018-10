Acțiunile la purtător, interzise,. Legea pentru care UE a dat România în judecată, la vot final

Comisia Juridică a Camerei Deputaților a admis marți amendamentele prin care se introduce în legea de spălare a banilor o categorie care privește persoanele expluse public, din care fac parte: președintele României, membrii guvernului, ai parlamentului, conducerile partidelor și judecătorii Curții Constituționale.

Aceeași comisie a Camerei Deputaților a admis și amendamentele USR care interzic acțiunile la purtător iar cele emise anterior intrării în vigoare a noii legi vor fi convertite în acțiuni nominative în termen de cel mult 18 luni, transmite Mediafax.

„(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice emiterea de noi acțiuni la purtător și efectuarea de operațiuni cu acțiunile la purtător existente, sub sancțiunea nulității absolute. (2) Acțiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi convertite în acțiuni nominative conform prevederilor alin. (3) și (4) și actul constitutiv actualizat va fi depus la oficiul registrului comerțului. (3) Deținătorii cu orice titlu de acțiuni la purtător le vor depune la sediul societății emitente în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) La data expirării termenului prevăzut la alin. (3), consiliul de administrație al societății va înscrie pe titluri și în registrul acționarilor numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul acţionarului persoană fizică, sau denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi codul unic de înregistrare ale acţionarului persoană juridică, după caz”, prevede un amendament adoptat, marți, în Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Prevederile au fost incluse într-un proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, proiect menit să transpună în legislația românească două Directive europene în materie.

Potrivit amendamentelor adoptate de către deputații juriști, „(5) Acțiunile la purtător nedepuse la sediul societății emitente se anulează de drept la data expirării termenului prevăzut la alin. (3), cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social”, iar „(6) Neîndeplinirea, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), a obligației de conversie de către societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni atrage dizolvarea acestora”.

Amendamentele admise vor fi cuprinse în raportul pe care Comisia Juridică îl va trimite plenului Camerei Deputaților pentru vot final, Camera fiind for decizional în acest caz.

Anterior, Senatul a votat legea privind spalarea banilor fara articolul dedicat demnitarilor, mentionat expres in directiva europeana pentru care CE ne-a trimis in judecata., amintește Ziare.com.

Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului a fost emisa inca din iunie 2015 si trebuia adoptata pana in 2017. In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca nu a implementat directiva.