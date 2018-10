Augustin Lazăr: OUG pentru modificarea Legilor Justiției blochează activitatea DNA

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat după publicarea în Monitorul Oficial a ordonanței de urgență pentru modificarea Legilor Justiției, că Tudorel Toader a creat probleme funcționale pentru parchete, dar mai ales pentru DNA.

Lazăr a subliniat că sunt suspiciuni de constituționalitate a prevederilor din această ordonanță. "Aceasta OUG a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, inclusiv suspiciuni de neconstitutionalitate care sunt in curs de analiza! Solutiile vor fi identificate in zilele urmatoare.

Studiem suspiciunile de neconstitutionalitate ale noului act normativ pentru a ne adresa institutiei Avocatului Poporului, care poate sesiza CCR", a declarat, pentru Ziare.com, procurorul general Augustin Lazar.

Precizarile vin dupa ce Ordonanta de urgenta pentru Legile Justitiei, adoptata luni dimineata de catre Guvern, a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial, la 30 de ore distanta.

Una dintre prevederi duce, practic, la blocarea DNA, dupa cum a aratat Ziare.com intr-o analiza a textului ordonantei.

Este vorba de un articol aparent banal, care spune ca procurorul DNA trebuie sa fi dat un examen in fata Sectiei pentru procurori din CSM. Lucrul acesta insa nu l-a facut niciunul, deoarece prevederea abia a intrat in vigoare.

CSM va analiza miercuri situatia creata de aceasta ordonanta. Surse din Consiliu spun ca va fi de ales intre doua rele: fie intr-adevar se va merge pe ideea ca niciun procuror DNA nu indeplineste acum conditiile si deci toti trebuie sa plece, fie conditia concursului se va aplica doar pentru viitor, cu riscul ca actele de urmarire penala facute de procurorul fara concurs sa fie anulate in camera preliminara.