Firea desființează administrațiile pentru a trece toate contractele la propriile companii

Gabriela Firea continuă restructurarea activității Primăriei Capitalei și cere desființarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, Administrației Străzilor, Administrația Cimitirelor și trecerea acestor servicii în sfera companiilor municipale conduse de oameni apropiați primarului general.

Argumentul primarului Capitalei constă în necesitatea „eliminării paralelismului, stabilirea concretă și efectivă a responsabilităților”, in conditiile in care in luna august CGMB a adoptat o hotarare prin care gestiunea unor servicii publice derulate de Administratia Strazilor a trecut la companiile municipale, scrie Ziare.com.

Prin desfiintarea acestor administratii, contractele angajatilor inceteaza de drept, asa cum se arata si in proiectul de hotarare.

"Companiile municipale care au calitatea de delegat in cadrul gestiunii serviciului, respectiv pentru prestarea atributiilor preluate de la delegator, pentru acoperirea necesarului de personal, vor putea acoperi acest deficit prin punerea la dispozitia angajatorilor (...) situatia posturilor vacante", se arata in proiectul de hotarare.

Concret, cei care lucreaza in prezent in administratiile enumerate mai sus au posibilitatea de a se angaja la companiile municipale, in functie de numarul de posturi libere, nu sunt transferati automat de la un angajator la altul.

Proiectul de hotarare nu se afla pe ordinea de zi a sedintei de joi a CGMB, fiind trimis consilierilor miercuri dupa-amiaza.

Vicepresedintele Federatiei sindicatelor din Administratiei Publica Locala si presedinte al sindicatului din Administratia Strazilor, Dan Georgescu, a explicat ca, cel putin in cazul angajatilor de la Adminsitratia Strazilor, nu a fost oferit un cadru prin care acestia sa fie mutati pur si simplu la companiile municipale, doar unii angajati si-au dat demisia din proprie initiativa si s-au angajat la aceste companii.

"Se prevede clar ca in cazul in care angajatorul nu mai exista, se desfiinteaza, angajatilor le este incetat contractul. Deci noi practic ramanem fara locuri de munca", a declarat Dan Georgescu pentru News.ro.

El a spus ca sunt cativa oameni care si-au dat deja demisia din Administratia Strazilor si s-au angajat la Compania Municipala Parking SA, dar al doilea exemplar al contractului semnat nu le-a fost oferit noilor angajati.

"S-au dus cativa la Compania Parking, deci si-au dat demisia si s-au dus acolo, dar ei nu s-au dus cu toate drepturile pe care le aveau aici, conform contractului colectiv de munca. Noi nu vom fi preluati cu totul, suntem concediati sau ne dam demisia si ramanem fara loc de munca", a spus Dan Georgescu.

In luna august, CGMB a decis sa inchirieze echipamentele pe care le detine Administratia Strazilor catre alte institutii din subordinea primariei. Atunci, angajatii administratiei au intrat in greva spontana in semn de protest si au atras atentia ca in acest mod vor fi obligati sa isi dea toti demisia, iar apoi sa se angajeze la companiile municipale, fara insa sa aiba un post asigurat.

Primarul Capitalei Gabriela Firea a reactionat atunci la aceste acuzatii si a spus ca este o dezinformare a sindicalistilor si a opozitiei care doar incearca sa o denigreze, pentru ca angajatii administratiilor nu vor ramane someri dupa desfiintarea acestora, ci vor fi angajati la companii.

"Angajatii au fost dezinformati. Li s-a spus ca de fapt se inchide Administratia, iar compania municipala va angaja alt personal si ca ei vor fi someri. Sunt informatii raspandite in spatiul public nu doar de unele dintre firmele care aveau si au contract cu Administratia Strazilor, contracte unele dintre ele paguboase, sunt si alte informatii date cu scop politic de unii consilieri generali din opozitie ca sa ma denigreze, care aspira chiar la fotoliul de primar general.

S-au pretat la a merge sa minta oamenii, cum ca e o cacealma si angajatii administratiilor vor ingrosa randurile la somaj si ca noi intentionam sa angajam oameni de pe la PSD. Nimic mai fals. Fals, minciuna grosoloana, dezinformare. S-a stat de vorba cu angajatii, unii dintre liderii de sindicat continua sa spuna aceste minciuni, pentru ca sunt interese foarte mari, economice, politice", spunea atunci Gabriela Firea.

Ea a spus ca aceeasi situatie este si la ALPAB si ca unii consilieri generali din opozitie le spun angajatilor ca vor fi dati afara cand de fapt, explica Firea, doar se transfera activitatea, si nu se fac "angajari politice", asa cum spun cei de la PNL si USR.