Erdogan i-a dat lui Igor Dodon doua masini pentru reprimarea demonstrațiilor de stradă

Presedintele Turciei, Recep Erdogan, i-a facut cadou omologului sau moldovean, Igor Dodon, două masini pentru reprimarea manifestatiilor, cu ocazia vizitei sale în R. Muldova. Recompensa vine după ce Moldova a extradat 12 cetatateni turci, acuzati de participare la incercarea de lovitura de stat din Ankara.

"Au sosit doua autovehicule pentru combaterea demonstratiilor in masa, abreviate TOMA, care vor fi folosite de Ministerul Afacerilor Interne. Pana in ziua de astazi v-am fost alaturi fara nicio discriminare. Am facut tot ce am putut pentru dezvoltarea Moldovei si a regiunilor sale. Cu bunavointa si ajutorul lui Alah, vom continua sa fim alaturi de poporul moldovean si gagauz", a declarat Erdogan, citat de Jurnal.md.

Masinile respective sunt blindate si echipate cu gaze lacrimogene si tunuri de apa si sunt des folosite in Zimbabwe, Azerbaidjan, Libia si Kazahstan. Conform descrierii sale, o astfel de masina "nu poate fi oprita in niciun fel de activisti sau demonstranti".