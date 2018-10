Procurorii care vor să facă parte din Sectia pentru magistrați susțin interviul la CSM

Candidatii pentru posturile de procurori si procuror-sef in cadrul Sectiei de investigare a magistratilor, printre care este si Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru sefia DNA, sustin interviul in fata comisiei de concurs vineri, incepand de la ora 10:00, la sediul CSM.

Sectia a fost infiintata prin ordonanta de urgenta 90/2018, adoptata de Guvernul Dancila, si prevede un post de procuror sef si 5 posturi de executie.

UPDATE - Sedinta a inceput, sub conducerea presedintelui CSM, judecatorul Mariana Ghena. Sunt prezente doar cele trei judecatoare membre ale comisiei, pentru ca din partea sectiei de procurori nu a fost desemnat nimeni. Surse din magistratura au declarat pentru Ziare.com ca aceasta comisie nu ar fi constituita legal, pentru ca nu exista si cel de-al patrulea membru prevazut de OUG90 prin care a fost infiintata, acesta fiind un motiv posibil de contestare a procedurii in instanta, scrie Ziare.com

In actualele conditii, procurorii care vor face parte din sectia de investigare a magistratilor vor fi selectati doar de catre judecatori.

Candidatii inscrisi pentru concurs:

Pentru functia de procuror de executie candideaza, alaturi de Adina Florea, si Codruta Simona Chindea, Sorin Eugen Iasinovschi, Iuliana Magdalena Olteanu si Florentina Pilos, iar pentru functia de procuror-sef candideaza Ioan Viorel Cerbu, Elena Iodache, Iuliana Magdalena Olteanu, Florentina Pilos si Florena Esther Sterschi.

Sunt in total opt candidati. Cinci dintre ei aspira la postul de procuror-sef, cinci la postul de procuror, in conditiile in care doi dintre ei si-au depus candidaturile pentru ambele pozitii. Pentru acestia din urma, durata interviului este de 45 de minute, iar pentru ceilalti este de 30 de minute.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a anuntat marti ca nu a desemnat niciun reprezentant in Comisia de concurs pentru numirea procurorului sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si pentru ocuparea posturilor de executie de procuror din cadrul aceleiasi sectii.

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat in 11 octombrie desfiintarea Serviciului de combatere a coruptiei din cadrul Sectiei de combatere a coruptiei a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), atributiile serviciului urmand sa fie preluate de Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, infiintata in Ministerul Public si care ar urma sa devina operationala la sfarsitul lunii octombrie.